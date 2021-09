Unterricht an der Jugendmusikschule

Külsheim. Mit Beginn des neuen Schuljahrs startet auch bei der Jugendmusikschule Külsheim am Montag, 13. September, wieder der Unterricht in allen Kursen. Das Unterrichtsangebot enthält folgende Fächer: Musikalische Früherziehung, Blockflöte, Akkordeon, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Geige, Violoncello, Trompete, Flügelhorn, Posaune, Waldhorn, Tenorhorn, Baryton, Tuba, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Klavier, Keyboard, Kirchenorgel und E-Orgel.

Anmeldung

Die Anmeldeformulare mit der gültigen Gebührenordnung können über die Homepage der Stadt Külsheim (www.kuelsheim.de) heruntergeladen und ausgedruckt werden. Ebenso gibt es Anmeldeformulare im Rathaus, Zimmer 20, wo auch Neuanmeldungen und Ummeldungen in ein anderes Instrumentalfach abgegeben werden können.

Die in der Schule nach der Instrumenteninformation und dem Sichtungsblasen ausgeteilten grünen Anmeldeformulare zur Bläserklasse (in Kooperation mit der Pater-Alois-Grimm-Schule) sollen umgehend im Rathaus abgegeben werden, heißt es in der Pressemitteilung der Verantwortlichen abschließend.