Unklare Lage nach Unfall bei Külsheim

Külsheim. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag bei Külsheim ereignete. Gegen 15.50 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Suzuki auf der Kreisstraße von Uissigheim in Richtung Külsheim unterwegs. Dabei geriet der Pkw aus unbekannten Gründen nach rechts ins Bankett und so ins Schleudern. Der Wagen fuhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Opel eines 39-Jährigen. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Da Beteiligte und Zeugen verschiedene Unfallhergänge schilderten, sucht die Polizei weitere Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden. pol

