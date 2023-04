Unfall mit Traktor zwischen Uissigheim und Eiersheim

Uissigheim/Eiersheim. Ein verletzter Traktor-Fahrer und ein Sachschaden von rund 30 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag. Der 46-jährige war gegen 16.30 Uhr mit seinem Traktor samt Anhänger bergabwärts auf der Kreisstraße 2820 zwischen Uissigheim und Eiersheim unterwegs. Vermutlich wegen eines technischen Defekts am linken Hinterrad verlor er die Kontrolle über das Gespann und kam nach rechts von der Straße ab. Dort entwurzelte das Fahrzeug mehrere kleine Bäume. Während der Anhänger mit einem leeren Container zur Seite kippte, die Anhängevorrichtung am Traktor abriss und der Anhänger auf der Seite liegen blieb, kam der Traktor mit plattem Hinterrad aufrecht zum Stillstand. Das gesamte Gespann war nicht mehr fahrbereit.

