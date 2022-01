Unbekannte beschädigten in Külsheim Jesus Statue

Külsheim. Unbekannte warfen zwischen Sonntag und Montag einen Bildstock in Külsheim um. Bei dem Kleindenkmal handelt es sich um eine Jesus Statue die sich auf einem Sandsteinsockel neben einem Feldweg parallel zur Gamburger Straße befand. Der oder die Täter verursachten durch das Umwerfen zwischen 11.30 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montag Sachschaden in Höhe von mehreren 1000 Euro. Der Polizeiposten Külsheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigung geben können. Diese sollen sich unter Telefon 09345/241, melden.

