Külsheim. An der Stahlberghalle in Uissigheim hat der Zahn der Zeit genagt. Der Külsheimer Gemeinderat stimmt nun in seiner Sitzung dem Bauantrag zur Sanierung des Gebäudes zu. Die Kosten für das Projekt liegen laut Sanierungskonzept bei 2,9 Millionen Euro.

