Uissigheimer Ortschaftsrat gegen Schulschließung

Uissigheim. Der Ortschaftsrat Uissigheim traf sich am Donnerstagabend zu einer öffentlichen Sitzung im Gymnastikraum der Schule. Besagte Grundschule stand im Mittelpunkt der Diskussion, denn es kann sein, dass diese geschlossen werden muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr als zwei Dutzend Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt. Ortsvorsteher Klaus Kuß ging ausführlich auf das „Hauptthema Schule“ ein, informierte, der Gemeinderat der Stadt Külsheim werde am Montag über die mögliche Schließung der Grundschule Uissigheim beraten. Kuß erläuterte, die Stadtverwaltung habe ihn angeschrieben, er las das Schreiben im Wortlaut vor. Darin sei um eine Anhörung des Ortschaftsrates gebeten worden. In nicht-öffentlicher Sitzung sei die Situation erklärt worden.

Im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Uissigheim stand die Zukunft der Grundschule Uissigheim. © Hans-Peter Wagner

Kuß sagte, Alois Schmitt vom Schulamt könne nicht garantieren, dass Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Uissigheim weiter unterrichtet werden können. Die drei Lehrerinnen der Grundschule Uissigheim hätten Versetzungsanträge gestellt und falls der Unterricht doch gestartet werde, könne sich die Situation im Schuljahr ändern. Eventuell müssten dann die Klassen eins bis vier gemeinsam unterrichtet werden.

Sinkende Schülerzahlen

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schulschließung Uissigheimer Grundschule droht das Aus Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Oldtimerausstellung In Uissigheim: Verliebt in alte Blechle Mehr erfahren

Die Fakten, so der Ortsvorsteher, seien bei einer Elternversammlung erklärt worden. Die Eltern forderten vom Gemeinderat eine klare Entscheidung, damit diese Entscheidung nicht bei den Eltern verbleibe. Kuß betonte, dass niemand die Schließung wolle. Letztlich verblieben zwölf Kinder aus Uissigheim und Eiersheim. Denn die Gamburger Kinder würden nicht mehr in die Grundschule Uissigheim kommen, es gebe inzwischen den Kindercampus Werbach. Aus pädagogischen Gründen, äußerte Kuß, sei ein Unterricht mit den Klassen eins bis vier nicht sinnvoll.

Der Ortsvorsteher informierte, der Ortschaftsrat habe sich am Montag getroffen, um eine Einschät-zung bezüglich der Schließung der Grundschule Uissigheim zu erarbeiten, welche später in der Sitzung zur Abstimmung stehe. Kuß trug diesen Textvorschlag vor. Der Ortschaftsrat erkenne an, dass die Schülerzahl eine kritische Marke erreicht habe. „Auch wir erkennen an, dass die Schülerzahl eine kritische Marke erreicht hat. Ob deswegen eine Schließung der Schule zum kommenden Schuljahr unumgänglich sei, werde jedoch bezweifelt.“

Noch vor wenigen Wochen habe Bürgermeister Thomas Schreglmann, begründete Kuß, in einem Gespräch im Rathaus gegenüber dem Uissigheimer Ortsvorsteher geäußert, dass das Schulamt zugesagt habe, dass auch im kommenden Schuljahr die Personalausstattung der Schule so sein werde, dass eine durchgehende Unterrichtung in zwei Klassen möglich sein wird. Ohne Zweifel gebe es in Baden-Württemberg eine angespannte Lage bezüglich der Anzahl der Lehrkräfte. Dies könne jedoch nicht der Grund für die Kehrtwende sein.

Ob die Tatsache, dass drei Lehrkräfte der Schule Versetzungsanträge beim Schulamt gestellt hätten, eine Rolle gespielt habe, entziehe sich der Kenntnis des Ortschaftsrates. Der Ortsvorsteher argumentierte, die Nichteinhaltung der erfolgten Zusage des Schulamtes bezüglich der Garantie der durchgängigen Unterrichtung in zwei Klassen wie bisher sei nach der Auffassung des Ortschaftsrates in erster Linie ausschlaggebend dafür, dass der Gemeinderat zum jetzigen Zeitpunkt über eine Schließung der Schule befinden solle. Für den Ortschaftsrat sei es ganz und gar unverständlich, dass solch eine weitreichende Entscheidung auf dieser Grundlage erfolgen solle.

Bei der am 2. Juni stattgefundenen Elternversammlung mit einem Vertreter des Schulamtes sei dieser peinlichst darum bemüht gewesen, ja keine verlässlichen Aussagen zu machen. Der bei dieser Versammlung vorgebrachte Vorschlag aus der Elternschaft, eine Kooperation mit der Pater-Alois-Grimm-Schule anzustreben, werde vom Ortschaftsrat vollumfänglich und mit Nachdruck unterstützt. Der Ortschaftsrat sei überzeugt, so Kuß, dass vieles möglich wäre, guter Wille bei den Verantwortlichen vorausgesetzt.

Der Ortsvorsteher zitierte aus der Einschätzung, nun gebe es die Situation, dass die Eltern keinerlei verlässlichen Entscheidungskriterien hätten, wie mit der jetzigen Situation umgegangen werden solle. Natürlich gebe es Eltern, die ein Ein-Klassen-System mit den Klassen eins bis vier für ihr Kind nicht für gut hielten. Der Ortschaftsrat vermute, dass dies sogar die Mehrheit sei. Deswegen müsse nach der Meinung des Ortschaftsrates die durchgängige Unterrichtung in zwei Klassen möglich sein.

Schulamt in der Kritik

Der Ortschaftsrat, so Kuß weiter, appelliere an den Bürgermeister, Gespräche mit dem Schulamt auf-zunehmen, um die Einhaltung der vom Amt gemachten Zusage einzufordern, dass auch im kommenden Schuljahr gesichert durchgehend in zwei Klassen unterrichtet werden könne. Die Eltern hätten ein Anrecht auf verlässliche Angaben die Zukunft ihrer Kinder betreffend. Es könne nicht sein, dass man Kinder im Ungewissen lasse und darauf hoffe, dass viele wegen der bestehenden Unsicherheit ihr Kind von der Schule nähmen, was dann eine zwangsweise Schließung der Schule zur Folge hätte. Die Schuldfrage für das Ende der Schule wäre dann schnell ausgemacht.

Selbstverständlich wüssten die Ortschaftsräte, ergänzte der Ortsvorsteher, dass je nach der weiteren Entwicklung über die Zukunft der Schule gesprochen werden müsse. Diesen Gesprächen verschließe man sich nicht. Für das örtliche Gremium sei es verständlicherweise das Bestreben, die Schule so lange wie möglich am Ort zu halten. Der Ortschaftsrat sei nicht damit einverstanden, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Schule geschlossen werden solle aufgrund einer nicht eingehaltenen Zusage des Schulamtes. Es gehe auch um das Vertrauen der Bürger in eine staatliche Behörde.

Die anschließende Diskussion über das Gehörte und viele der Wortbeiträge von den Zuhörern waren getragen von hoher Emotionalität. Ausgedrückt wurde auch, es sei „unschön, wie mit uns umgegangen wurde“. Angemahnt wurde auch, es sei „keine Stadt da, keine Verwaltung da“, man solle die Bevölkerung anhören. Manche der Wortbeiträge wurden aus dem Zuhörerraum umgehend relativiert. Seitens des Elternbeirates der Schule hieß es, „wir kämpfen“. Allerdings hätten die Eltern realistisch eine Deadline gegeben, denn man könne niemanden zwingen.

Großer Unmut und klares Votum

Der Ortsvorsteher fasste die Diskussion so zusammen, es sei deutlich zum Ausdruck gebracht, die Uissigheimer seien mit Vorgehensweise nicht zufrieden, ohne Schuldige zu suchen. Der Ortschaftsrat habe mit dieser Anhörung das Mögliche getan, der Knoten könne aber nicht durchschlagen werden.

Die Abstimmung innerhalb des Ortschaftsrates zur Formulierung „Der Ortschaftsrat lehnt eine Schließung der Grundschule Uissigheim zum jetzigen Zeitpunkt einstimmig ab“ erfolgte einhellig zustimmend. Kuß ergänzte, es könne ruhig deutlich werden, dass in Uissigheim großer Unmut herrsche. Wenn etwas geschehen solle, dann müsse es gleich geschehen.

Verschiedenes

Es gab Anfragen aus der Bürgerschaft abseits des Themas „Schule“. Zur Frage nach dem Sachstand zu „Licht beim Turm“ antwortete der Ortsvorsteher, Strom hinauf legen koste 100 000 Euro, dazu sei die Stadt nicht bereit.

Zur Frage nach der Ortsdurchfahrt informierte Kuß mit „wird mindestens 2025“ und zur Stahlberghalle mit „wird 2023 begonnen“. Der Ortsvorsteher sagte abschließend, dies sei eine emotionale Sitzung gewesen, man habe das „Recht, unseren Unmut zum Ausdruck zu bringen“.

Ortsvorsteher Klaus Kuß informierte, inzwischen sei der Turm auf dem Stahlberg zu einer richtigen Attraktion geworden. Von verschiedenen Vereinen seien schon einige Veranstaltungen abgehalten worden, „durchweg mit großem Erfolg“. Inzwischen hätten mehrere Zusammenkünfte der Vereinsvorsitzenden stattgefunden mit dem Ziel, die Aktivitäten auf dem Stahlberg zu koordinieren.

Kuß verwies auf das große Turmfest am 28. August unter Beteiligung aller Vereine und den zweitägigen Weihnachtsmarkt am 26. und 27. November als „Bergweihnacht“.

Der Ortsvorsteher sagte, er denke, dass die Aktivitäten auf dem Stahlberg eine Erfolgsgeschichte für die örtlichen Vereine werden könnten. Der Platz zwischen Feuerstelle, Wald und Schutzhütte müsse noch in einen guten Zustand gebracht werden, was bei der momentanen Trockenheit nicht so einfach sei.

Kuß gab zu einer Bauvoranfrage im erweiterten Baugebiet bekannt, der Ortschaftsrat habe dem Bauvorhaben einschließlich der notwendigen Befreiungen bereits zugestimmt.