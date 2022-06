Uissigheimer Grundschule droht das Aus

Die Grundschule in Uissigheim soll erhalten bleiben. Doch es fehlt an Schülern. Mit einer Faltblattaktion will man für die Einrichtung werben. Von links: Die Elternbeiratsvorsitzende Danielle Krank, Beate Bundschuh vom Förderverein der Grundschule, Christiane Kesch und Elternbeiratsmitglied Andrea Richter-Martini sind nur ein paar der Elternteile, die sich für die Aktion zusammengetan haben.

© Heike Barowski