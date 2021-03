Vockenrot/Hundheim. Eine 31-Jährige war am Dienstagnachmittag mit ihrem Pkw über 70 Kilometer (km/h) pro Stunde zu schnell unterwegs.

Nachdem der Opel Insignia in Vockenrot einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen war, nahm diese die Verfolgung des Wagens auf. Die Frau am Steuer überholte am Ortsausgang ein Fahrzeug und raste dann mit 160 Kilometern pro Stunde in Richtung Nassig. Dabei kam es zu mehreren Überholmanövern.

Vor Hundheim, wo eine Geschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist, stellte die Streifenwagenbesatzung fest, dass der Opel mit 140 Stundenkilometern unterwegs war. In der Ortseinfahrt fuhr die 31-Jährige noch 100 km/h.

Die Polizeibeamten hielten die Frau an und unterzogen sie einer Kontrolle. Die Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen. pol