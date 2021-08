Treue und verdiente Mitglieder geehrt

Külsheim. Die Kameradschaft „Ehemalige Soldaten/Reservisten/Hinterbliebener“ im Deutschen Bundeswehrverband (KERH) Külsheim/Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim/Lauda-Königshofen nutzte ein gemeinsames Grillfest, um langjährige und verdiente Mitglieder auszuzeichnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Oberstabsfeldwebel a. D. Armin Rother wies in seiner Begrüßungsrede auf die Wichtigkeit solcher Treffen zur Kameradschaftspflege hin.

Der Landesvorsitzende ERH-Süd, Oberstabsfeldwebel a. D. Bernhard Hauber, zeichnete die treuen Mitglieder aus. Für 25-jährige Zugehörigkeit wurde Hauptmann a. D. Manfred Seiler geehrt.

Die Ehrenurkunde für 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Stabsfeldwebel a. D. Erich Rüttiger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für ihre 50-jährige Treue zum Verband würdigte der Landesvorsitzende Stabsfeldwebel a. D. Karl-Josef Künzig und Stabsfeldwebel a. D. Wilfried Wagner. Besonders gewürdigt wurde Stabsfeldwebel a. D. Wolfgang Krug für 60-jährige Mitgliedschaft.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, rief Vorsitzender Rother während zu Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland auf. Bei dieser Aktion sammelten die Grillfestteilnehmer 450 Euro.

Zusammen mit dem Landesvorsitzenden überreichte Rother an Gründungsmitglied Stabsfeldwebel a. D. Rudolf Krombach für dessen langjähriges Engagement im Vorstand der KERH die Dankurkunde. Oberstabsfeldwebel a. D. Reinhold Wolpert erhielt einen Buchpreis mit Widmung des Landesvorsitzenden Süddeutschland als Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit in verschiedenen Funktionen im KEHR-Vorstand. Oberstleutnant a. D. Heinz Siepert wurde die Verdienstnadel in Silber für seinen langjährigen und engagierten Einsatz für den Deutschen Bundeswehr Verband (DBwV) sowie im KEHR-Vorstand überreicht.

Zur Würdigung ihres 20-jährigen Engagements als Mandatsträger des DBwV erhielten die Medaille Monika Krombach und Hauptmann a. D. Walter May.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3