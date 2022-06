Treue gewürdigt

Külsheim. Eine Urkunde für seine 25-jährige Mitgliedschaft in der Union Main Tauber überreichten an Thomas Schreglmann (Zweiter von links) der Kreisvorsitzende Dr. Wolfgang Reinhart sowie Geschäftsführer Dominik Martin (rechts) und der frühere Bundestagsabgeordnete und Kreisvorstandsmitglied Kurt Segner (links). Schreglmann sei auch als Kollege im Kreistag sowie als Bürgermeister der Stadt Külsheim „ein stets engagierter Mitstreiter für die Interessen unserer Heimat“, meinte Reinhart in seiner Laudatio. Bild: CDU

