Külsheim. Das Wochenende stand in der Brunnenstadt im Zeichen der „Sternstunden in Külsheim“. Die „Holz-werkstatt Adelmann“ und der „Riedl Kreativgarten“ hatten sich dafür mit großem Erfolg zusammenge-tan.

Das „Jets Duo“ sorgte bei den Sternstunden für gute Stimmung bei den Gästen. © Hans-Peter wagner

Es hieß drei Tage lang und zum wiederholten Male „Sternstunden Külsheim“, was Corona bedingt in den beiden letzten Jahren zu kurz gekommen war. Die beiden Veranstalter hatten die voradventliche Grundstimmung mit ebensolchem Einkaufsgenuss verbunden, sie boten eine prächtige Plattform für lockere Unterhaltungen mit Bekannten oder auch werdenden Bekannten. Man hatte sich hervorragend auf das Publikum eingestellt, jenes kam in großen Scharen und erlebte vor Ort schöne Stunden.

Wer zu welcher Tageszeit auch immer über die beiden Zentren der „Külsheimer Sternstunden“ bum-melte, sah sich immer wieder überrascht von dem vielfältigen Angebot und den vielen kleinen Se-henswürdigkeiten. Es war überall stimmungsvoll vorbereitet und geschmückt, die voradventliche At-mosphäre lockte Gäste von Nah und Fern. Viele waren mit der Familie und/oder mit Freunden unterwegs, genossen die Vielfalt derAngebote.

Die Menschen aller Altersklassen genossen eine prächtige Einstimmung auf die besinnliche Adventszeit. Simone Hauck von „Riedl Kreativgarten“ sprach von einem „erfolgreichen Wochenende mit sehr guter Stimmung und Unterhaltung“. Die Livemusik sei super angekommen, im Gewächshaus habe man gar getanzt. Die Besucher hätten den großen Weihnachtsmarkt und dessen Auswahl begeistert aufgenommen, viel Lob ausgesprochen.

Michael Adelmann von der „Holzwerkstatt Adelmann“ war mit dem langen Wochenende sehr zufrieden. Es herrschte eine tolle Atmosphäre, und bei der Musik mit dem „Jets Duo“ habe es eine super Stimmung“ gegeben, Hunderte tanzten auf dem Hof. hpw