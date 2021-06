Tod von weiteren Fischen verhindert

Hundheim. Nachdem am Freitag gemeldet worden war, dass im Feuchtbiotop Hundheim Dutzende Fische tot in Ufernähe treiben und andere arg nach Luft schnappten, wurden umgehend Maßnahmen zur Rettung der noch lebenden Tiere ergriffen. Bei einem Vor-Ort-Termin am Montagnachmittag zeigte sich, dass sich der Einsatz gelohnt hat.

Bereits am Freitag war eine Pumpe eingesetzt worden, um dem Biotop durch Wassereintrag Sauerstoff zuzuführen (wir berichteten bereits ausführlich). Am Sonntagnachmittag hieß es bereits, „es sieht besser aus“.

Am Montagnachmittag besprachen Lutz Müller vom Wasserwirtschaftsamt im Umweltschutzamt des Landratsamts Main-Tauber, Dr. Gerhard Wegmann vom Veterinäramt im Landwirtschaftsamt Main-Tauber-Kreis und Heiko Wolpert vom für Gewässer und Gräben zuständigen Bauamt der Stadt Külsheim die aktuelle Sachlage vor Ort. Die drei Fachleute stellten übereinstimmend fest, die Lage habe sich entspannt. Die seit Freitag mit Hilfe der Pumpe erfolgte Belüftung habe anscheinend viel gebracht, auch in Verbindung mit dem Landregen in der Nacht zum Montag. Es war am Nachmittag kein Fisch zu sehen, der nach Luft schnappen musste.

In den nächsten Tagen soll die Lage weiter beobachtet werden. Zudem wollen die Fachleute überprüfen, ob der Fischbesatz im Hundheimer Feuchtbiotop reduziert werden soll. hpw

