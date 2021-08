Külsheim. Beim Ferienprogramm in der Stadt Külsheim hatten 15 Mädchen und Jungen unter Anleitung von sechs Mitgliedern der Tischtennis-Abteilung des FC in der Sporthalle der Pater-Alois-Grimm-Schule zwei Stunden lang viel Spaß. Spiele mit oder ohne Ball, Schläger oder Platte standen im Mittelpunkt der Aktivitäten, die Koordinationsspiele mit der Schulung des Ballgefühls verbanden. Schließlich hatten alle die erforderliche Punktzahl geschafft und somit das Tischtennis-Sportabzeichen erworben. Danach vergnügten sich die Kinder im freien Spiel an der Platte, kämpften wie die Profis bei den Olympischen Spielen, andere tobten sich beim „Rundlauf“ aus. Abschließend erhielten alle je eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme. hpw

