Thomas Schreglmann bleibt Vorsitzender

Külsheim. Bei der Hauptversammlung des CDU-Stadtverbandes wurde Thomas Schreglmann als Vorsitzender bestätigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schreglmann sagte, angesichts der Coronajahre habe man sich zuletzt 2019 getroffen – vor der letzten Gemeinderatswahl. Hierfür habe es einen guten Mix an Kandidaten gegeben. Es sei gelungen, nach wie vor zehn von 20 Stadträten zu stellen. Ihm gefalle, dass die CDU aus jedem Ortsteil einen Gemeinderat habe.

Schatzmeister Markus Lutz listete sein Zahlenwerk. Edeltraud Kuhn als Kassenprüferin kommentierte mit „hat alles gestimmt“. Nach der von Klaus Kuß beantragten Entlastung wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Mehr zum Thema Fest gefeiert Spielplatz des Uissigheimer Kindergartens eingeweiht Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Ausfahrt einer der Höhepunkte Mehr erfahren Hauptversammlung FC Külsheim hat vier neue Ehrenmitglieder Mehr erfahren

Kreisgeschäftsführer Dominik Martin leitete die Wahlen, unterstützt von Klaus Kuß. Die Versammlung wählte Thomas Schreglmann als Stadtverbandsvorsitzenden, Matthias Berberich als dessen Stellvertreter, Markus Lutz als Schatzmeister, Wolfgang Frank als Schriftführer sowie Otto Bundschuh, Florian Hirsch, Hermann Zeltner, Michael Sättele und Georg Stang als Beisitzer.

MdL Dr. Wolfgang Reinhart betonte, Külsheim habe eine recht große Geschichte, die Stadt sei 50 Jahre zusammengewachsen. Külsheim habe mit den Bürgermeistern Junghans, Kuhn und Schreglmann eine mustergültige Entwicklung genommen.

Die Partnerschaft mit dem Land passe, es sei eine Million Euro Städtebaumittel nach Külsheim geflossen. Reinhart betonte, es sei eine Zeit schneller Umbrüche, eine Zeit der Unsicherheiten und der Instabilität. Die CDU habe mit einer Wertebasis Geschichte geschrieben. Der Redner zeigte in großen Dimensionen auf einen Zeitenbruch, man wisse nicht, wo dies enden werde. Indes sei auch die CDU in einem großen Epochenbruch neu gegründet worden.

Der Abgeordnete blickte auf Teile der großen und lokalen Politik, meinte, man müsse die große Linie betrachten. Ein Gang durch das Taubertal sei ein Gang durch die Geschichte. Der Kreis sei ein strukturschwacher Raum gewesen mit höchsten Arbeitslosenraten, heute sei es einer der Landkreise mit der niedrigsten Quote. Die Region der Weltmarktführer habe sich nach vorne entwickelt, sei einer der familienfreundlichsten Landkreise mit der höchsten Lebenserwartung.

Reinhart streifte weitere Themen, zeigte auf, wo enorme Chancen lägen. Es gebe einen Wandel, dem man sich anpassen könne. „Wir haben Lebensqualität, die einigermaßen bezahlbar ist“, so Reinhart. Es sei immer noch ein Glück, im ländlichen Raum zu leben.

Es folgten Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft. Diese betrafen Karl-Heinz Düll (50 Jahre), Günther Kuhn, Detlef Radtke, Klaus Kuß (jeweils 45 Jahre), Richard Weber, Berthold Müssig, Otto Spengler (je 40 Jahre), Otto Bundschuh, Edeltraud Kuhn, Manfred Lawo, Markus Lutz (jeweils 35 Jahre), Theresia Kuß, Stephan Nadarkiewitsch (beide 30 Jahre) und Emma Pahl (25 Jahre).

Die Mitglieder diskutierten rege zu Themen wie die Gesamtsituation in Deutschland, zur Energiewende, zur Migrationspolitik, zu Standortfaktoren, zur Zunahme von Bürokratie, zur Bildung in Baden-Württemberg, zur möglichen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, zum Klimawandel im Weinbau, zur Förderung im Wegebau, zur Ärztesituation in Külsheim, zur Vermarktung der vormaligen Kaserne und zum benötigten Wohnraum. pdw