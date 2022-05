Theater in Külsheim: In das Leben von Abhängigen hineinversetzt

Der Theaterverein „Wilde Bühne“ aus Stuttgart gastierte am Montag in Külsheim. Die Stücke zeigten den 120 Siebt- und Achtklässlern der Pater-Alois-Grimm-Schule Probleme im Umfeld Schule ebenso auf wie den möglichen Umgang mit diesen.

Külsheim. Die Schülerinnen und Schüler der Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) begrüßten am Montagvormittag in der Festhalle die fünf Akteure der „Wilden Bühne“ mit tosendem Applaus. Es folgte ein kleines „Warm-Up“ mit kombinierten Bewegungs- und sprachlichen Übungen. Schauspieler wie Publikum machten Gefühle vor und nach.

In der „Wilden Bühne“ spielen ehemals abhängige Menschen, die ihre persönlichen Erfahrungen in das künstlerische Schaffen einfließen lassen. Die daraus entstehenden Theaterstücke ermöglichen eine authentische Präventionsarbeit mit dem jungen Publikum. Schülerinnen und Schüler werden aktiv in die verschiedenen Szenen eingebunden. In Külsheim wurde der Theater-Vormittag von PAGS-Lehrerin Simone Müssig-Ehrmann souverän moderiert.

Die drei aufgeführten kleinen Szenen waren geprägt davon, dass es einen schlechten Auftakt für eine der handelnden Personen gibt. Themen waren die Einsamkeit junger Menschen und die damit zusammenhängenden, manchmal verhängnisvollen Fluchten.

Emotional

Es war den Gesichtern der Kinder und Jugendlichen anzusehen, dass diese sich der emotionalen Wirkung des Gesehenen und Gehörten nicht entziehen konnten. Es wurde jeweils lebhaft erörtert, wie man sich anstelle eines der Mitwirkenden in der gleichen Situation hätte verhalten können. Anschließend brachten die Jugendlichen ihre Ideen in die Stücke mit ein, indem sie mitspielten.

In der ersten Szene „Kartoffelkrise im Schullandheim“ war zu sehen, wie sich Jugendliche angeregt unterhalten. Kevin beginnt zu kiffen, ein Zweiter macht mit, ein anderer hält sich raus. Eine Lehrerin sieht, was los ist. Es folgt ein Gespräch, Eltern werden angerufen mit dem Hinweis, dass die Jugendlichen den Aufenthalt im Schullandheim abbrechen müssen. Die Jugendlichen weisen darauf hin, dass die Lehrerin abends ein Glas Rotwein getrunken und eine Zigarette geraucht hat.

Kevins Papa kommt hinzu, sagt, „mein Sohn, der kifft doch nicht“. Die Lehrerin verweist darauf, dies sei nicht der erste Regelverstoß von Kevin. Dessen Papa nimmt seinen Sohn mit und sagt vorwurfsvoll zu einem anderen Jugendlichen, „dich will ich bei uns nicht mehr sehen“. Dem anderen, hier unschuldigen Jugendlichen Nathan, geht es gar nicht gut.

Nach dem Stück folgte eine Diskussion darüber, was Nathan hätte tun können oder sollen. Er hätte, so die Vorschläge aus dem Publikum, weggehen können oder schauen, dass er nicht hineingezogen wird. Er hätte vielleicht aber auch den kiffenden Freund richtig anschnauzen können, laut und deutlich. Ein Schüler schlüpfte in die Rolle von Nathan, mit seinen eigenen Gedanken, wie er reagieren will: Nathan sagt, es sei schwierig, in einer solchen Situation überzeugen zu können. Auch einfach aufstehen und gehen sei schwierig, weil man nicht alleine sein wolle, weg von den Freunden, auch wenn diese Mist machten.

Start einer Drogensucht

Der Schauspieler (Kevin) erklärte, dieser sei am Start einer Drogensucht, nehme bereits einiges in Kauf, bei Rauchen als Einstieg sei der nächste Schritt zum Kiffen nicht sehr groß. „Mitkiffer“ Nick sah die Zigarette als Einstieg und sich als Mitläufer beim Cannabis-Konsum, „hab’ halt mitgemacht“. Sobald kiffen langweilig werde, würden andere Drogen interessant, „der Beginn einer Drogenkarriere“.

Polizeikommissar René Hilf erläuterte sachlich, was passiere, wenn ein Jugendlicher mit Cannabis aufgegriffen werde oder „nur dabei“ sei. Der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sei definitiv eine Straftat. Der Polizist ging auf das Thema „Führerschein und Cannabis“ ein. Wer einen Führerschein haben wolle, brauche den Nachweis, clean zu sein. Wer öfters auffalle, müsse zum so genannten „Idiotentest“ und könne erst dann einen Führerschein erhalten.

In der danach gespielten Szene „Im Netz“ hat jemand ein Video von Schüler Lukas ins Internet gestellt. Einige Schüler halten dies für einen gelungenen Spaß, „ich weiß nicht, warum du dich so aufregst“. Es kommt zu Lästereien, dann zum Streit, Lukas reagiert übertrieben. Auch hier erörterten Schülerinnen und Schüler, die Schauspieler und die Moderatorin, wie in einer solchen Situation reagiert werden könne, Schüler übernahmen wieder Rollen. Die Polizei erläuterte, hier sei das Datenschutzrecht definitiv berührt. Das sei eine Straftat. Das gelte auch für denjenigen, der ein solches Video weiterleite.

In der dritten gespielten Szene „Manuel und Kai“ geht es um Manuel, der eine alkoholkranke Mutter hat. Beim Treffen mit Freunden sagt er bei dem Gedanken, „einen drauf zu machen“ einfach „Nein, Danke“. Nun gilt er als Spaßbremse. Kai wiederum, der versprochen hat, seinen Freund Manuel später nach Hause zu bringen, schafft das nicht, weil er zu viel trinkt.

Die Schauspieler der „Wilden Bühne“, allesamt früher in einer Abhängigkeit, gaben manch Persönliches aus ihrem Leben preis, sprachen mit den Klassen über Situationen, die Einfluss hatten auf ihre eigene Abhängigkeit. Sie erzählten, wie sie sich in ähnlichen wie den gespielten Situationen gefühlt haben, was ihr jeweiliges Umfeld gemacht oder eben nicht gemacht habe.

Oberflächlich

Die Kinder und Jugendlichen erkannten in den Szenen, dass manche Freundschaft doch ziemlich oberflächlich ist. Man verbringe Freizeit miteinander, der andere werde mit seinen Problemen jedoch gar nicht wahrgenommen. Man kümmere sich zu wenig um das, was den anderen wirklich beschäftigt.

Zum Abschluss der etwas mehr als zwei spannenden Stunden gab es kräftigen Applaus für alle, die auf der Bühne der Festhalle gespielt haben.