Teil der Geschichte von Külsheim

Külsheim. Alfred Bauch, Kenner der Geschichte jüdischer Bürger in Külsheim, überreichte Bürgermeister Thomas Schreglmann am Montagabend ein neues Buch, das mit dem Blick von Zeitzeugen in die Zeit des Nationalsozialismus’ in Külsheim schaut. Der Titel lautet „Nothing Happened Here“ („Hier ist gar nichts geschehen“), was darauf verweist, dass viele Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg angeblich von nichts wussten.

Autor ist James M. Baumann, ein in New York lebender Rechtsanwalt, dessen Familie mütterlicherseits aus Külsheim stammt. Der inzwischen über 70-jährige Baumann und Bauch kennen sich seit Jahrzehnten von vielen Besuchen persönlich, sind Freunde geworden.

Alfred Bauch (rechts) übergibt das Buch „Nothing Happened Here“ an Thomas Schreglmann. © Hans-Peter Wagner

Aufgezeigt wird im Buch die Familiengeschichte von Baumanns Vorfahren ebenso wie die anderer jüdischer Familien in Külsheim. Zudem geht es um die Geschehnisse in der Brunnenstadt vor Jahrzehnten. Das Buch ist in Englisch geschrieben, in diesem Jahr im Eigenverlag erschienen. Es gibt momentan einige Hundert Exemplare. Eines davon wird nun seinen Platz im Külsheimer Stadtarchiv finden. hpw

