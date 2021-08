Külsheim. „Paddelspaß auf der Tauber“ hieß es beim Külsheimer Ferienprogramm am Samstagnachmittag mit der DLRG-Jugend. 18 Kinder und ihre Begleiter paddelten in vier Schlauchbooten auf der Tauber von Dittigheim bis zum Sportplatz in Impfingen.

Teamgeist war gefragt, als es flott flussabwärts ging. Dass dabei manche ein bisschen nass geworden sind, war bei den warmen Temperaturen eine willkommene Abkühlung. Alle hatten bei der Aktion viel Spaß hpw/Bild: Hans-Peter Wagner