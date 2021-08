Svea Bundschuh zur Külsheimer Weinkönigin gekürt

Külsheim. Die Moderation der Weinprobe übernahm Kellermeister Joachim Krumrey (Bild), der Weine vom Winzerkeller im Taubertal (Reicholzheim) und von den Weingärtnern Markelsheim vorstellte.

Külsheims neue Hoheiten: die neue Weinkönigin Svea (Bundschuh, links) und die neue Weinprinzessin Marie (Grein). © Hans-Peter Wagner

Zur Verkostung kamen acht Weine vom Markelsheimer Probstberg, von der Wertheimer Tauberklinge, vom Markelsheimer Tauberberg und vom Külsheimer Hohen Herrgott. Probiert wurden Silvaner, Johanniter, Grauburgunder, Müller-Thurgau, Tauberschwarz, Zweigelt (Spätlese) und Schwarzriesling. Der Kellermeister widmete sich während der Vorstellung der Weine auch Themen wie Weinbau, Klimawandel, dem auf Wein bezogenen Vergleich zwischen Baden und Württemberg sowie Blick auf die von der Hochwasserkatastrophe betroffene Ahr.

Krumreys Ansprachen der jeweiligen Weine gerieten von Fachwissen geprägt und zugleich locker, sein T-Shirt zeigte die dazu grundlegenden Gedanken: Lust, Genuss, Tradition.

Die Weinprobe mit vielen Gesprächen nahm einen harmonischen Verlauf hinein bis in die ganz späten Stunden.

Zur Krönung der Weinhoheiten meinte Georg Stang (Co-Vorsitzender der Külsheimer Winzer), eine solche Krönung sei jedes Jahr anders, auf diese Art jedoch noch nie da gewesen. Die bisherigen Hoheiten hätten ihre Ämter zwei Jahre ausgeübt, nicht so viele Veranstaltungen besuchen können, ihre Aufgabe dennoch gerne wahrgenommen, viel Zeit und Energie investiert, den Külsheimer Wein repräsentiert, die Külsheimer Winzer und natürlich auch die Stadt.

Neue Wege gegangen

Stang lobte, „wenn die Hoheiten etwas machen, machen sie es richtig“. Es habe sie auch ausgezeichnet, neue Wege gegangen, präsent auch in sozialen Medien gewesen zu sein. Beiden bisherigen Külsheimer Weinhoheiten, Weinkönigin Loretta und Weinprinzessin Svea, gelte besonderer Dank für deren Engagement. Für die Wechsel der Kronen von einem hoheitlichen Haupt zum nächsten zeichnete Bürgermeister Thomas Schreglmann verantwortlich – „ich mache das jetzt schon zehn Jahre“.

Marie Grein stellte sich als neue Weinprinzessin vor, sie sei 18 Jahre alt, habe in diesem Jahr ihr Abitur gemacht und werde bald ein Studium der Wirtschaftspädagogik in Bamberg beginnen. Wie die künftige Külsheimer Weinkönigin, stamme auch sie nicht aus einer Winzerfamilie, dank ihres Opas und ihres Onkels seien ihr Verkauf und Ausschank des „Hohen Herrgotts“ dennoch vertraut. Sie freue sich, mit einer so tollen Aufgabe betraut zu werden und auf ein spannendes Jahr, in welchem sie den Külsheimer Wein vertreten dürfe.

Die Külsheimer Weinkönigin Loretta Wolpert betonte, die Abkrönungen und die neuen Krönungen könnten nicht traditionell in den Weinbergen stattfinden. Ihr Entschluss, sich vor drei Jahren für das Amt Weinhoheit zu entschieden. „war mit einer meiner besten Entscheidungen in meinem Leben“. Sie habe nicht gedacht, dass ihr das Amt so ans Herz gehe, sie erinnerte an wunderschöne unvergessliche Jahre, an interessante und spannende Termine, die sie habe erleben dürfen. Sie habe ihre Krone immer mit viel Stolz getragen.

Loretta Wolpert stellte die anwesenden Weinprinzessinnen vor, welche sie bei immer lustigen und unterhaltsamen Gelegenheiten habe treffen können: Weinprinzessin Sophie aus Dertingen, Weinprinzessin Anna-Maria aus Elsenfeld-Rück, Weinprinzessin Tatjana aus Erlenbach am Main sowie Weinprinzessin Marie aus Bürgstadt mit ihrer Vorgängerin Sophie. Die scheidende Külsheimer Weinhoheit sagte in verschiedene Richtungen „Danke“, wünschte den neuen Külsheimer Weinhoheiten eine unvergessliche Zeit und viele tolle Begegnungen, „nehmt so viele Termine wie möglich wahr, denn jeder Termin ist einzigartig“. Es folgten per Video Einblicke in drei Jahre Amtszeit.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann dankte den beiden bisherigen Weinhoheiten, doch sei durch Corona manches ausgefallen. Der Stadt Külsheim sei klar, dass die beiden Weinhoheiten Werbung sowohl für Külsheim wie auch für dessen Wein machten. Der Bürgermeister wünschte den beiden neuen Hoheiten Spaß und Vergnügen, viele Freundschaften sowie tolle Erfahrungen für das Leben.

Die neue Külsheimer Weinkönigin Svea Bundschuh, sie studiert Sonderpädagogik im Lehramt, sagte, sie habe den Külsheimer Wein dank Corona schon zwei Jahre als Külsheimer Weinprinzessin repräsentieren dürfen. Sie habe anfänglich nicht gewusst, was auf sie zukomme, und könne nun erklären, trotz Corona einige schöne Abende bei einem Gläschen Wein erleben können und dabei viele nette Leute kennenlernen lernen dürfen.

Hoffen auf Festivitäten

Weinhoheit Svea meinte, sie freue sich auf ihr Jahr als Külsheimer Weinkönigin zusammen mit Weinprinzessin Marie, und hoffe, dass jetzt wieder einige Weinfeste und Weinwanderungen stattfinden könnten. Ein „großes Dankeschön“ gehe an ihre Familie und die bisherige Weinkönigin Loretta, mit der sie zusammen in den Jahren einiges erlebt habe. Zum Abschluss ihrer ersten Rede als Weinkönigin erfreute sie die Besucher mit einem Weinspruch: „Fröhliche Menschen und guter Wein sollten stets beisammen sein!“

Tatjana Ruppert sprach im Namen aller Weinprinzessinnen ein „herzliches Dankeschön“ aus. Sie hätten sich sehr gefreut, die Külsheimer Weinhoheiten kennengelernt und viele schöne Veranstaltungen mit jenen erlebt zu haben. Die Weinprinzessinnen hatten ein neues Weinregal mitgebracht, bereits gefüllt mit jeweils einem Wein aus den verschiedenen Weinorten.

Die Külsheimer Winzer haben sich entschieden, den Erlös der Weinprobe zu 100 Prozent den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Weingütern im Ahrtal zukommen zu lassen, sie stocken auf 1000 Euro auf.

Die Spende kommt den Geschädigten zu über den Verband Deutscher Prädikatsweingüter mit der Aktion „Der Adler hilft“ unter dem Motto „Winzer helfen Winzern“ zugute.