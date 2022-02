Sternsinger sammelten für Kinder in Not

Külsheim/Bronnbach. Die Sternsingeraktion unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ erfolgte in der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach nach Aussendung der Sternsinger in den Pfarrgemeinden im Januar durch Briefeinwurfsendungen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden dabei die Sternsingerbriefe mit Segensaufkleber und -gebet kontaktlos in die Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger verteilt. In Eiersheim (Bild) übernahmen das die Firmanden. Die Sternsingeraktion erbrachte in den Gemeinden die folgenden Spenden für Kinder in Not: Eiersheim 1035 Euro, Reicholzheim 3553 Euro, Külsheim 9897,50 Euro, Uissigheim 1940 Euro, Dörlesberg 1670 Euro, Hundheim 1295 Euro, Steinbach 875 Euro, Waldenhausen 420 Euro und Sachsenhausen 520 Euro. Bild: Wolfgang Krug

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1