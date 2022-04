Steinfurter Paradies für viele Vögel

Die Külsheim Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) ist vielfältig zum Schutz von Natur und Umwelt aktiv. Schwerpunkte sind die Pflege von Streuobstbeständen und Heckenstreifen sowie das Anlegen von Feuchtgebieten wie nun in Steinfurt.

Külsheim/Steinfurt. Zu den jährlichen Aufgaben der Nabu-Gruppe gehören Kontrolle und Reinigung von etwa 800 Nistkästen, die auf der gesamten Külsheimer Gemarkung vom Tauberwald bei Uissigheim im Osten bis Hundheim im Westen hängen. Der notwendige Obstbaumschnitt an eigenen und sonstigen Bäumen steht ebenso regelmäßig an wie Mäharbeiten an den Biotopen. Die vorhandene Artenvielfalt soll erhalten bleiben oder eine solche sich neu bilden.

Von April bis Juli werden regelmäßig sonntags vogelkundliche Frühwanderungen angeboten. Die Nabu-Mitglieder betreuen Wiesenstreifen an der „Gänsestirn“ am Hundeplatz genauso wie solche an der Grotte, am Häckersgraben oder im Osten des Weinbaugebiets „Hoher Herrgott“. Sie kümmern sich um Feuchtbiotope wie jene am Sportplatz in Külsheim, im Sondertalsrain bei Uissigheim oder eben im Gewann „Erlein“ in Steinfurt.

Besagte Wiese ist 249 Ar groß und war bis in die 1950er Jahre Teil eines großen Feuchtwiesengeländes bei Steinfurt. Amphibien gab es zahlreich, der Kiebitz war Brutvogel. Bei der Flurbereinigung in den 1960er Jahren wurde auf dem Gelände in der Senke der Boden entwässert. Die Nabu-Gruppe erwarb das Grundstück bei einer Versteigerung 1996 mit dem Ziel, den feuchten Charakter wieder zum Vorschein kommen zu lassen.

Ein erster flacher Tümpel wurde 2002 ausgehoben. Sumpf- und Wasserpflanzen eroberten das Gelände zügig, Schilf kam zurück, das sich ansonsten im Main-Tauber-Kreis eher rarmacht. Seltene Vögel wurden heimisch, beachtliche Mengen an Wasserfröschen und Molchen laichten ab, ehe das Schilf auch die Tümpelzone komplett beherrschte.

2011 ließen die Naturschützer einen weiteren Tümpel ausheben. Durchzügler konnten ebenso beobachtet werden wie seltene rastende Watvögel. Das Biotop, welches eine hohe Biodiversität aufweist, ist in seiner Bedeutung für die Vogelwelt und für den Vogelzug nicht zu unterschätzen. In der Anlage und der näherer Umgebung wurden seit 2002 über 50 Vogelarten beobachtet und registriert.

Nistmöglichkeiten

Angebrachte Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter, welche die fehlenden natürlichen Höhlen ersetzen, sind von den Vögeln sofort angenommen worden. Auch für Amphibien ist das Feuchtbiotop von großer Bedeutung. Schilf, das sich wieder ausbreiten kann, lässt Vogelarten ansiedeln, die eben nur im Schilf brüten. Weil dieses Wassertiefen bis zu einem Meter besiedelt, ließ die Nabu-Gruppe 2018 den Tümpel tiefer ausbaggern, um eine freie Wasserfläche zu erhalten.

Diese Aktion wurde von der Unteren Naturschutzbehörde finanziert, andere Aktionen zahlt die Gruppe selbst.

Anfang März gaben die Verantwortlichen nun Baggerarbeiten zur weiteren Vergrößerung der Wasserfläche und zur Modellierung des Randbereichs in Auftrag, um das Feuchtbiotop weiter zu gestalten und mittelbar rastenden Vögeln bei ihrem Flug in die Sommer- und Winterquartiere zu helfen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und zeigt beispielhaft, wie der Schutz von Natur und Umwelt ein erfüllendes Tätigkeitsfeld für Menschen jeden Alters ist.