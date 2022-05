Steinbacher sind großzügig

Steinbach. Fassungslos und betroffen stehen auch junge Menschen dem russischen Angriff auf die Ukraine und die dort lebende bevölkerung gegenüber. Um der gefühlten Hilflosigkeit zu begegnen, werden derzeit in Steinbach schon zum zweiten Mal Hilfsgüter für den Hilfstransport von Weikersheim aus in die Ukraine gesammelt. Initiiert hat diese Aktion wiederum Michael Bundschuh.

Die Steinbacher Bevölkerung erweist sich als sehr großzügig. Beim Initiator und und den Helfern treffen immer wieder reichlich haltbare Lebensmittel, kosmetische und medizinische Produkte sowie Decken, Schlafsäcke, Taschenlampen und vieles mehr ein, was den Menschen in ihrer schwierigen Situation in der der Ukraine helfen kann.

Vor Ort sortiert

Diese Artikel werden vor Ort sortiert und in von Firmen gespendete Transportkartons verpackt. Von Steinbach aus werden sie dann nach Weikersheim gebracht, wo sie in einen Hilfstransport verladen werden.

