Stefan Grimm jetzt Landes-Vize

Külsheim/Main-Tauber-Kreis. Stefan Grimm, Gemeinderat in Külsheim und Kreisrat des Main-Tauber-Kreises, ist zum stellvertretenden Landesvorsitzender der Freien Wähler Baden-Württemberg gewählt worden. Die Landesmitgliederversammlung hatte bereits im April online stattgefunden. Mittlerweile sei das Ergebnis der Wahlen rechtssicher, notariell ausgezählt, heißt es in einer Presseerklärung der Vereinigung. Demnach soll Grimm künftig die „Programmatik der Partei ausrichten“. Sein Ziel sei es, „die Freien Wähler als bürgernahe und sachorientierte Partei im bestehenden Parteienspektrum zu etablieren“, schrieb er in einer Stellungnahme. Die Freien Wähler seien „engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich mit gesundem Menschenverstand und frei von ideologischen Scheuklappen für die besten Lösungen einsetzen“. Sie nähmen die Sorgen und Nöte der gesamten Gesellschaft ernst und betrieben keine Klientelpolitik. wei

AdUnit urban-intext1