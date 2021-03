Külsheim. Eine neue Statue, welche die Heilige Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) zeigt, ziert künftig die Katharinenkapelle in Külsheim. Sie wurde den Gläubigen am Sonntag während des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Martin vorgestellt.

Idee von Hildegard Spiesberger

Die gotische Katharinenkapelle mitten in Külsheim wurde im 15. Jahrhundert erbaut und im Innern im Laufe der Zeit mehrfach umgestaltet. Mitte der 2010er Jahre erfolgte eine Generalsanierung. Hildegard Spiesberger, zeitlebens Külsheim eng verbunden und vor drei Jahren gestorben, hatte während der Renovierung die Idee, in der Kapelle eine Statue anzubringen, die eine moderne heilige Frau zeigen sollte.

Die Edith-Stein-Statue kurz nach ihrer Segnung beim Gottesdienst in der Külsheimer Pfarrkirche. © Hans-Peter Wagner

Hildegard Spiesberger versuchte, andere für dieses Vorhaben zu begeistern, spendete selbst für diese Figur und sammelte weiteres Geld ein. Auch der der Förderverein Katharinenkapelle nahm sich der Sache an. Im Auftrag der Mitglieder suchten die drei Frauen im Vorstand nach einem Vorbild für die Figur und kamen schließlich unisono auf Edith Stein, die spätere Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz.

Herausragende Persönlichkeit

Für diese Entscheidung gab es mehrere Gründe: So war Edith Stein Jüdin – und in Külsheim gab es früher viele Juden. Stein war Gelehrte und Frauenrechtlerin, konvertierte zum römisch-katholischen Glauben und trat in den Orden der Karmeliten ein. Sie wurde in Auschwitz ermordet, wo sie in der Gaskammer starb. Papst Johannes Paul II. nannte Edith Stein anlässlich ihrer Seligsprechung 1987 „eine herausragende Tochter Israels, zugleich Tochter des Karmels, Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz, eine Persönlichkeit, die eine dramatische Synthese unseres Jahrhunderts in ihrem Leben vereint.“

Edith Stein wurde 1891 in Breslau als Tochter einer jüdischen Familie geboren, studierte Psychologie, Germanistik, Geschichte und Philosophie in Breslau und Göttingen, promovierte 1916 an der Universität Freiburg mit der Auszeichnung summa cum laude zum Dr. phil. Sie war wissenschaftliche Assistentin ihres Doktorvaters Edmund Husserl in Freiburg, übte bis 1933 Lehrtätigkeiten in Breslau, Speyer und Münster aus und unternahm Vortragsreisen im In- und Ausland.

Taufe und Erstkommunion

Die Taufe empfing Edith Stein am 1. Januar 1922. Zudem empfing sie die erste heilige Kommunion. Sie gab 1933 auf Druck des Naziregimes ihre Stelle in Münster auf. Im gleichen Jahr trat sie in den Kölner Karmel „Maria vom Frieden“ ein, ihr erbetener Name war Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz. Das Ewige Gelübde folgte 1938, im gleichen Jahr wegen der Judenverfolgung die Emigration in den Karmel Echt (Holland).

Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) wurde 1942 von der Gestapo verhaftet und nach Auschwitz deportiert, wo sie am 9. August 1942 ermordet wurde. Ihre Heiligsprechung erfolgte 1998 auf dem Petersplatz in Rom, in Jahr darauf ihre Erhebung zur Patronin Europas. Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) ist die erste Heilige der katholischen Kirche, die als Jüdin geboren wurde.

Das erzbischöfliche Bauamt Heidelberg empfahl den Külsheimern der Statue den in Glashofen bei Walldürn lebenden Künstler Rainer Englert. Nach Vorgesprächen fertigte dieser verschiedene Entwürfe an. Der Gesamtvorstand des Fördervereins Katharinenkapelle wählte daraus vor etwa eineinhalb Jahren einen aus und gab diesen dann in Auftrag.

Vor zirka drei Wochen kam die Kunde, die Statue sei fertig. Deren Übergabe erfolgte am Donnerstag. Pfarrer Joachim Seraphin und Fördervereinsvorsitzender Günther Kuhn drückten dabei ihre Freude aus, dass die Statue nun in Küls-heim angekommen sei.

Die Figur ist aus einem Stück Lindenholz gefertigt, koloriert und etwa ein Meter hoch. Dargestellt ist Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) als Ordensfrau, vor sich ein Kreuz, das für die Ordenszugehörigkeit im Karmel steht.

Die vier durch das Kreuz räumlich getrennten Darstellungen zeigen prägende Abschnitte des Lebens der Ordensfrau. Links oben ist die Kindheit im jüdischen Elternhaus zu sehen, rechts oben ihre Zeit als Studierende und Gelehrte, links unten ihr Leben im Kloster, rechts unten ihr Tod in der Gaskammer von Auschwitz.

Der Künstler sagt, es sei schwierig gewesen, räumlich eine gute Korrespondenz zwischen der Figur und den Bildtafeln zu erzielen. Die Statue sei so gestaltet, dass sie gut in den Raum der Kapelle integriert werden könne.

Für das Gute kämpfen

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist keine Einweihungsfeier möglich. Bei der Vorstellung der Statue im Sonntagsgottesdienst erläuterte Kuhn deren Entstehungsgeschichte. Er war überzeugt, dass diese sicherlich zum Nachdenken anregen werde. Der Pfarrer, der die Statue später segnete, gab einen Überblick über das Leben von Edith Stein. Die Figur könne dazu anregen, um das Gute in der Welt zu kämpfen.

Die Statue kann bald in der Katharinenkapelle betrachtet werden, ebenso die entsprechenden Entwürfe des Künstlers sowie von Paul Berberich zusammengestellte Daten und Erläuterungen.