Statue steht nun an ihrem Platz

Külsheim. Eine Statue der Heiligen Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) wurde am Freitag in der Katharinenkapelle in Külsheim ihrem endgültigen Bestimmungsort übergeben und auf einem Sockel befestigt. Pfarrer Joachim Seraphin hatte die Statue bereits Mitte März während einer Heiligen Messe in der Külsheimer Pfarrkirche St. Martin gesegnet.

Die Edith-Stein-Statue ist von dem Künstler Rainer Englert (Walldürn-Glashofen) gestaltet. Die Statue ist aus einem Stück, aus Lindenholz, koloriert, etwa ein Meter hoch und zirka 40 Kilogramm schwer und zeigt Sr. Teresia Benedicta vom Kreuz als Ordensfrau, vor sich ein Kreuz, welches für die Ordenszugehörigkeit im Karmel steht. Die vier durch das Kreuz räumlich getrennten Darstellungen zeigen prägende Abschnitte im Leben der Ordensfrau. Kräftige Arme und kundige Köpfe haben die Statue auf einem stabilen Sockel am Richtung Westen gelegenen Teil der Kapelle angebracht. Von Paul Berberich zusammengestellte Daten und Erläuterungen werden neben der Statue Hintergründe offenbaren. In der Katharinenkapelle ist zudem eine Ausstellung vorbereitet mit vielen Entwürfen des Künstlers zu dem Thema „Edith-Stein-Statue“.