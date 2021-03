Bürgermeister Thomas Schreglmann ging in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montagabend in der Festhalle umfassend auf die Übernahme der Patenschaft für das erste Panzerbataillon 363 in Hardheim durch die Stadt Külsheim ein. Die Stadtverwaltung habe mit dessen Kommandeur, Oberstleutnant Pascal Pane, entsprechende Gespräche geführt. Külsheim, betonte der Bürgermeister, stelle als

...