Stadt sind die Hände gebunden

Külsheim. Erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand am Montag der geplante Bau eines Sechsfamilienhauses mit Garage im Külsheimer Keltenweg. Diesmal lag der Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren vor.

Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte, dies diene zur Information des Gemeinderats. Wie Moritz Weimann vom Bauamt erläuterte, hatte das Gremium den ersten Bauantrag zu dem Projekt am 11. Oktober 2021 abgelehnt.

Inzwischen ist eine leichte Änderung der Planung vorgenommen worden.

Nach dieser sei eines der Geschosse kein Vollgeschoss mehr, fuhr Weimann fort. Somit sei nun kein Einvernehmen der Gemeinde mehr erforderlich.

Einwände hätten sich ergeben hinsichtlich der künftigen Parksituation. Zudem sei man der Meinung, das Gebäude passe nicht in die Umgebungsbebauung. Die Einwände seien an das Landratsamt übermittelt worden.

Schreglmann erläuterte, die Bauherren hätten sich juristisch beraten lassen. Der Architekt sei mit dem Gebäude in den Hang „hineingegangen“. Heiko Wolpert vom Bauamt ergänzte, der Neubau sei vom Landratsamt vorgeprüft worden und habe grünes Licht bekommen. Zu Eric Bohnets Frage nach der Hangsicherung antwortete Weimann, die Verantwortung liege beim Architekten. Der Bürgermeister fügte hier an, das Kreisbauamt schaue sicher drauf. Bohnet sagte, man müsse sich, falls der Neubau komme, über die Parkplatzsituation unterhalten und bat um ein halbseitiges Parkverbot. Schreglmann informierte, ein solches könne die Gemeinde in jeder Straße festlegen.

Auf weitere Fragen aus dem Gremium antwortete der Bürgermeister, das Kenntnisgabeverfahren spare Kosten, der Architekt sei Bauleiter, rechtliche Möglichkeiten, den Bau zu verhindern, lägen in einer einstweiligen Verfügung. Ein Vollgeschoss zähle nicht mehr als solches, wenn es „im Gelände drin“ liege.

Michael Adelmannverstand nicht wie man so das Problem mit dem Hang umgehen könne. Reimund Imhof kommentierte mit „hat ein Geschmäckle“. Schreglmann äußerte, es sei ein zulässiges gesetzliches Verfahren.

Bei den Anfragen meldete sich später ein Bürger zu Wort. Dieser meinte, die Stadt habe Planungshoheit.

Er könne sich nicht vorstellen, dass die Geschosszahl eingehalten werde. So ein Monstrum könne nicht genehmigt werden. Der Bürgermeister verwies auf die Prüfung durch das Kreisbauamt.

Der Stadt seien die Hände gebunden, eine hausinterne Prüfung habe ergeben, dass alle Vorgaben eingehalten würden. Es bleibe ein juristisches Vorgehen der Nachbarn. hpw