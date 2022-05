Stadt Külsheim ehrt mehrfach-Blutspender

Külsheim. Blutspender aus dem Stadtgebiet Külsheim wurden in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Festhalle ausgezeichnet.

Bürgermeister Thomas Schreglmann dankte den zu Ehrenden, für ihr Engagement. Denn es sei keine Selbstverständlichkeit, sich an solch einer Aktion mehrfach zu beteiligen. Mit einer Blutspende leiste jeder etwas Wertvolles, rette Menschenleben. Blut werde immer gebraucht, denn es sei ein seltener Stoff und noch nicht gelungen, diesen herstellen. Schreglmann würdigte auch Sandra Keller vom DRK-Ortsverband Külsheim und ihrem Team für deren regelmäßigen Einsatz zugunsten der Blutspende.

Der Rathaus-Chef und die DRK-Ortsverbandsvorsitzende nahmen dann die Auszeichnungen vor. Die Geehrten erhielten neben einer Urkunde und der passenden Anstecknadel ein Glas Honig.

Zehn mal Blut haben bisher Brigitte Grein, Stefan Heußlein, Andreas Höfert, Birgit Markl (alle Külsheim) und Johannes Krämer (Uissigheim) gespendet. Auf 25 Blutspenden haben es Robin Ballweg (Hundheim), Marko Hebel und Markus Stang (beide Külsheim) gebracht. 50 Mal hat Manfred Lawo (Külsheim) sein Blut zur Verfügung gestellt. hpw