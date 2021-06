Stadt kann Hauptgewerke günstiger als geplant vergeben

Külsheim. Jeweils einstimmig vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung Aufträge zur Sanierung und Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte in Külsheim.

Zusammenfassend stellte Bürgermeister Thomas Schreglmann eingangs fest, man könne mit der ordentlichen Ausschreibungssumme zufrieden sein. Heiko Wolpert (Bauamt) verwies auf den Umzug des evangelischen Kindergartens in die Bürgermeister-Kuhn-Straße 9. so können nun das bisher genutzte Gebäude sowie das Pfarrhaus in der Hans-Weisbach-Straße 19 zur Kindertagesstätte umgebaut und modernisiert werden. Die Baugenehmigung liege vor.

Wolpert sprach von einer teilweise geringen Rücklaufquote auf die Ausschreibungen der Hauptgewerke. Das Ergebnis sei zufriedenstellendend, das Projekt liege momentan im Kostenrahmen. Die Hauptgewerke seien mit gut 1,38 Millionen Euro veranschlagt. Bei einer Vergabesumme von knapp 1,35 Millionen Euro ergebe sich ein „Guthaben“ von 36 506 Euro. Kleinere Posten seien freihändig vergeben worden. Die Gewerke Ausstattung (Möblierung), Schließanlage, Fluchtweg- und Sicherheitsausstattung sowie Gebäudereinigung stünden noch aus, das Gewerk Metallbau- und Schlosserarbeiten sei wegen der Marktsituation zurückgestellt worden. Hier werde mit einer Gesamtsumme von zirka 158 500 Euro gerechnet.

Geprüft habe man weitere Fördermöglichkeiten, so Wolpert. Zum Projekt passe die im Januar aufgelegte „Bundesförderung für effiziente Gebäude, Einzelmaßnahmen“ (BEG-EM). Förderfähig seien die Gewerke Heizung, Sanitär, Elektro/Beleuchtung, Rohbau, Fenster/Sonnenschutz sowie Innen- und Außenputz. Bei förderfähigen Kosten von rund 406 650 Euro ergebe sich ein Zuschuss von 114 752 Euro, der die Kostenentwicklung verbessere.

Die Gesamtkosten wurden Mitte Februar mit 1,96357 Millionen Euro veranschlagt. Zuschüsse gibt es aus dem Ausgleichsstock (620 000 Euro), durch die Kita-Fachförderung (180 000 Euro) und BEG-EM (114 752 Euro). Die Kommune muss 1,048818 Millionen Euro aufbringen.

Der Gemeinderat vergab folgende Gewerke jeweils zum Brutto-Preis: Erd-, Beton- und Maurerarbeiten samt Abbruch: Firma Pfeuffer (Zimmern) für 92 639 Euro; Innenputz-, Maler- und Trockenbauarbeiten: Firma Berberich (Uissigheim) für 163 303 Euro; Außenputz- und Außenmalerarbeiten Firma Berberich, für 55093,08 Euro; Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten: Ruf Fassadentechnik GmbH (Kleinheubach) für 193 458 Euro; Bodenbelagsarbeiten: Firma Kalinskij Raumausstattung (Eubigheim) für 26 483 Euro; Parkettarbeiten: Firma Steigerwald (Grünsfeld) für 4885 Euro; Tischlerarbeiten einschließlich Innentüren: Firma Vath (Werbach) für 103725 Euro; Elektroarbeiten:Firma Reinhart (Külsheim) für 183 841 Euro; Heizungs- und Lüftungsinstallation: Firma Braun (Markelsheim) für 177 428 Euro; j Sanitärinstallation: Firma Hieber (Weikersheim) für 144.948 Euro.

Weiter wurden folgende Aufträge vergeben: Zimmer- und Holzbauarbeiten: Firma Aeckerle (Lauda-Königshofen) für 146541 Euro; Fliesenarbeiten: Firma Kubsky (Bad Mergentheim) für 20647 Euro; Estricharbeiten: Firma Rüttger (Iphofen) für 11 826 Euro; Spenglerarbeiten: Firma Ulzhöfer (Grünsfeld) für 7324 Euro; Dachabdichtung: Firma Rudorfer (Tauberbischofsheim) für 14 920 Euro.

Wolpert sprach die zwischenzeitlich „exorbitante Kostenüberschreitung“ bei der Vergabe der Zimmer- und Holzbauarbeiten an. Bei einer Kostenberechnung von 60 050 Euro und einer Vergabesumme von 146 541 Euro ergab sich ein gerundetes Saldo von minus 86 491 Euro. Die Kostenüberschreitung resultiere hauptsächlich aus der aktuellen Marktsituation auf dem Holz- und Dämmstoffmarkt, im Angebot seien vermutlich alle Eventualitäten preislich abgedeckt. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile werde eine Aufhebung nicht vorgeschlagen, sagte Wolpert. Denn der Anbau als Verbindungsgebäude zwischen Kindergarten und Pfarrhaus müsse im vorgegebenen Zeitenplan umgesetzt werden, um die Gesamtbauzeit einhalten zu können. Eine Änderung der Bauweise würde neue statische Berechnungen erfordern. Die Ergebnisse der Ausschreibung seien dann ebenfalls offen. Der Bauzeitenplan lasse dies nicht zu. hpw