Spielerinnen und Spieler schenkten sich nichts

Külsheim. Beim Külsheimer Ortsentscheide der „mini-Meisterschaften“ im Tischtennis gingen am Dienstag in der Turnhalle der Pater-Alois-Grimm-Schule die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2009 und 2010 an den Start.

Der sportliche Wettstreit in der Brunnenstadt wird durch eine Kooperation der Pater-Alois-Grimm-Schule und der Abteilung Tischtennis des FC Külsheim getragen. 57 Tischtennisspielerinnen und -spieler der beiden jüngeren Altersklassen gingen bereits Ende Oktober an den Start. Nun waren 14 Teilnehmende aus der ältesten Altersklasse, die heuer antreten darf, an der Reihe.

Nach den Gruppenspielen gab es ab dem Viertelfinale so genannte K.o.-Spiele. Bereits in den Vorrunden gab es mehrfach Begegnungen mit sehr knappem Ausgang, der längste Satz ging bis 17:15. Einer der Akteure schied aus, weil er gleich zwei Matches in der Verlängerung verlor. Zwei Viertel- und ein Halbfinale gipfelten im Entscheidungssatz.

Die Kinder hatten viel Spaß an den sportlichen Vergleichen und zeigten durch die Bank gute Leis-tungen. Insgesamt waren die Begegnungen geprägt von sportlicher Fairness. Einen wichtigen Part zum gelungenen Ablauf trugen Dominik Böhrer, Tom Götz, Rebecca Schlör, Yannik Schmitt, Matthias Seiler und Marie Stemmler bei, sei es als Gruppenchefs an den fünf Tischen und/oder beim Auf- und Abbau. Für die Organisation waren Stephan Sommer seitens der Schule und Hans-Peter Wagner vom FC Külsheim verantwortlich. Letzterer agierte auch als Turnierleiter.

Alle Kinder, die an den beiden Ortsentscheiden der „mini-Meisterschaften“ teilgenommen haben, bekommen Urkunden sowie kleine Preise (gestiftet von der Sparkasse Tauberfranken). Die Besten aus allen Wettbewerben qualifizierten sich für den Verbandsentscheid. Dabei kommen Spielerinnen und Spieler aus ganz Nordbaden am Sonntag, 15. Mai, in Odenheim im Tischtennisbezirk Bruchsal zusammen.

Beim Wettbewerb am Dienstag waren folgende Teilnehmer erfolgreich: Jahrgänge 2009 und 2010: Mädchen (zwei Teilnehmerinnen): 1. Selina Plail, 2. Emilia Kettinger. – Jungen (zwölf Teilnehmer): 1. Josip Roso, 2. Laurin Klein, 3. Anthony Häffna und Liam Szymczyk. hpw

