Spatenstich für den „Wohnpark Cullesheim“

Die Freude war den Beteiligten beim Spatenstich anzumerken, dass das für die Stadt Külsheim wichtige Projekt „Wohnpark Cullesheim“ nun endlich realisiert werden kann.

Külsheim. Zum offiziellen Spatenstich als Zeichen des Baubeginns trafen sich Architekt und Projektentwickler Helmut Schattmann, Bürgermeister Thomas Schreglmann, Bundestagsabgeordnete Nina Warken, Professor Dr. Reinhart, MdL, Norbert und Sebastian Groß vom Rohbauunternehmen Faul & Bethäuser, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Architekturbüros und der Stadtverwaltung. Der Projektstart war bereits für Ende 2019 vorgesehen, musste aus planungsrechtlichen Gründen jedoch verschoben werden, wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt.

Früher Unterkunftsgebäude

Das große Mannschaftsunterkunftsgebäude der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne stand nach dem Abzug der Bundeswehr zunächst lange leer, ehe dort für kurze Zeit die kommunale Unterbringung von Flüchtlingen eingerichtet wurde. Für die Zukunft war mangels Nutzungsmöglichkeiten der Abriss geplant, was angesichts der Größe und vor allem wegen der drei dazugehörigen Schutzbunker mit hohen Kosten verbunden gewesen wäre.

Das Gebäude inmitten seines nach Aussage der Planer ruhigen, parkähnlich erscheinenden Umfelds erschien dem Freien Architekten Helmut Schattmann aus Lauda für den Abriss viel zu schade. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass hochwertige Mietwohnungen in Külsheim dringend nachgefragt werden, entwickelte er nach Gesprächen mit Bürgermeister Schreglmann im Frühjahr 2019 erste Projektideen in Richtung Mietwohnungsbau.

Bereits kurze Zeit später standen die Entwürfe, um das einstige Kasernengebäude in einen modernen Wohnpark mit 17 Einheiten zu verwandeln. Ein Sanierungsvertrag über die Stadtsanierungsprogramme des Landes Baden-Württemberg wurde ebenfalls rasch geschlossen, und zugleich wurden die Bauanträge bearbeitet. Im Juli 2019 stimmte der Gemeinderat diesen einvernehmlich zu. Wegen noch nicht rechtswirksam geltendem Planungsrecht innerhalb des Areals und eingegangener Einsprüche folgte eine lange Verhandlungszeit. Zahlreiche Gutachten und rechtliche Abklärungen, letztlich auch Abstimmungsgespräche mit den Einspruchverfassern führten im Juni 2021 zur Baugenehmigung.

Das Gebäude, das komplett entkernt werden und Ende 2022 bezugsfertig sein soll, wird von seinem gesamten Dach befreit, so dass Flachdächer – teilweise zur Dachterrassennutzung – entstehen können. Wie die Verantwortlichen erklären, werde so dem sehr großen Gebäudekomplex die Höhe genommen. Geblieben wäre dennoch ein 55 Meter langer, eintöniger Riegel. Da die Grundidee des Architekten jedoch „hochwertiges Wohnen im Grünen“ war, wird der Mittelteil des Gebäudes zwei Stockwerke tief abgebrochen. Dadurch entstehen letztlich drei neue Gebäude.

„Haus A“ erhält zum bestehenden Treppenhaus einen Aufzug, der alle zwölf Wohnungen mit Barrierefreiheit in allen Bereichen andient. „Haus B“ besteht nach den Abbruchmaßnahmen nur noch aus einem Erdgeschoss. Somit entstehen hier – von jeweils einer Gebäudeseite erschlossen – zwei ebenfalls barrierefreie Wohneinheiten. „Haus C“ verfügt über drei große Wohneinheiten.

Wie die Verantwortlichen betonen, werde mit hocheffizienten Wärmedämmungen gebaut. So könne der politischen Forderung der energetischen Einsparung gefolgt werden. Zudem ergeben sich bei den Heizkosten Vorteile.

Regionale Firmen beauftragt

Sämtliche Bauleistungen wurden an regional ansässige Firmen vergeben, damit die Gelder in der Region bleiben. Dies sei Helmut Schattmann besonders wichtig gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Da das Gebäude drei Bunkeranlagen hat, ist eine große, parkähnlich strukturierte Außenanlage mit schönem Baumbestand vorhanden, die der Architekt mit Terrassenflächen für die Erdgeschoss-Wohnungen überplant hat. Zudem sollen hier Allgemeinflächen mit Sitzplätzen und Grillmöglichkeiten entstehen. Zahlreiche Parkplätze wurden in die Planung integriert.

Die Obstbäume, die als Straßenbegleitgrün bereits vor längerer Zeit gepflanzt wurden, sollen den Wohnpark-Bewohnern als Patenschaften zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist, eine zusätzlich Haltestelle unmittelbar am Wohnpark einzurichten, auch wegen der zwischenzeitlich in der Nähe eingerichteten Kindertagesstätte.

Wie die Verantwortlichen der „Hausverwaltung Cullesheim“ und auch der Bürgermeister festgestellt haben, sei das Interesse an der Wohnanlage groß. Schreglmann sieht im Mietwohnungsbereich einen hohen Bedarf im Stadtgebiet.