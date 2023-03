Spannende Spiele

Külsheim. Der Ortsentscheid Külsheim der „mini-Meisterschaften“ im Tischtennis fand in zwei Etappen in der Turnhalle der Pater-Alois-Grimm-Schule statt. 58 Mädchen und Jungen traten in unterschiedlichen Altersklassen gegeneindander an und zeigten dabei gute Leistungen und durchweg Fairness.

Die Schule und die Abteilung Tischtennis des FC Külsheim zeichneten gemeinsam verantwortlich für die Durchführung der Wettbewerbe. Die jeweils besten vier Spielerinnen und Spieler in den einzelnen Wettbewerben qualifizierten sich für den so genannten Kreisentscheid. Dort werden im ersten Halbjahr 2023 jene ermittelt, die den Verbandsentscheid Nordbaden erreichen und dabei das Ticket zum Bundesentscheid sichern können. Ergebnisse: Mädchen Jahrgänge 2015 und jünger (zehn Teilnehmerinnen) Erste Lana Alkhnifes - 2. Limar Alhamad - 3. Emily Baumann und Eva Fiederling Jungen Jahrgänge 2015 und jünger (14 Teilnehmer) Erster Mika Kettner - 2. Lukas Wirsching, 3. Linus Pahl und Oliver Dörzbacher.

Mädchen Jahrgänge 2013 und 2014 (zwölf Teilnehmerinnen) Erste Mia Würzberger - 2. Mia Zarneckow - 3. Luisa Wölfelschneider und Sophia Charitidou, Jungen Jahrgänge 2013 und 2014 (zehn Teilnehmer), Erster Felix Ballweg - 2. Vincent Ballweg . 3. Benjamin Groß und Rida Almohamad, Mädchen Jahrgänge 2011 und 2012 (fünf Teilnehmerinnen) Erste Emma Gärtner - 2. Eva Keller - 3. Sara Yüksel Jungen Jahrgänge 2011 und 2012 (sieben Teilnehmer) Erster Dustin Gohr - 2. Luca Zeitler - 3. Ardian Pobric und Leonhard Hilsdorf hpw