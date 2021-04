Sitzbänke an Grotte aufgestellt

Uissigheim. Der Obst-, Garten- und Kulturverein Uissigheim hat am Samstag an der Mariengrotte vier neue Sitzbänke aufgestellt. Auch zahlreiche Bürger haben das Projekt unterstützt.

Junge Leute aus Uissigheimer führten 1952 im Pfarrhof mehrfach das Freilichtspiel „Das Wunder von Fatima“ auf. Die Mitglieder der katholischen Landjugend beschlossen damals, dort wo vorher an einem idyllischen Waldplatz am Fußweg ins Taubertal nach Bronnbach ein Bildstock stand, eine Grotte zu errichten. Sie brachen in mühevoller Arbeit Steine im Maisenbach und bauten die Grotte in unentgeltlicher Gemeinschaftsarbeit. Die Weihe erfolgte an Pfingsten 1953 nach einer feierlichen Prozession unter Beteiligung der ganzen Gemeinde. Die von Bildhauer Bruno Fleck aus Tauberbischofsheim geschaffene e Madonna geschaffen erhielt zum zehnjährigen Bestehen der Grotte eine gestiftete goldene Krone. An der Fatimagrotte genannten Stätte zeugt heute eine Vielzahl von Votivtafeln von Gebetserhörungen.

Mittlerweile waren die seit einigen Jahrzehnten nahe der Grotte stehenden Bänke in sehr schlechtem Zustand. Der Obst-, Garten- und Kulturverein beschloss, die Sitzgelegenheiten zu erneuern. Eine starke Eiche, wenige Hundert Meter entfernt von der Grotte stehend, konnte dazu genutzt werden.

Die Herstellung der vier neuen Bänke erfolgte komplett in Eigenarbeit durch Vereinsmitglieder, kostenfrei und in gut 80 Arbeitsstunden. Vorsitzender Harald Nahm würdigte alle Beteiligten, die sich tatkräftig, technisch oder finanziell das Projekt unterstützt haben. Ein Helfer war bereits 1953 bei der Weihe der Grotte als Ministrant mit dabei.

Ortsvorsteher Klaus Kuß schloss sich den lobenden Worten an. Er freute sich, dass die vier neuen Bänke direkt an der Mariengrotte stehen und der Platz aufgefrischt wurde. Die Grotte sei ein kleiner Wallfahrtsort. Man brauche solche Orte der Besinnung, betonte Kuß. Es sei wichtig, ein solches Erbe zu erhalten. Die Aktion zeige, was erreicht werden könne, wenn Leute etwas freiwillig machen. Kuß wünschte, dass an der Mariengrotte vorgetragenen Anliegen, erhört werden. hpw