Sie sind die „zwei Zugpferde“ des Vereins

„Ehre, wem Ehre gebührt“ hieß es in einer harmonisch verlaufenen Generalversammlung, zu der die Eiersheimer Musikanten zusammenkamen.

Eiersheim. Im örtlichen Gemeindezentrum trafen sich die Mitglieder der Eiersheimer Musikanten, um über das Vereinsjahr 2020 Rechenschaft abzulegen, das „Musikjahr“ 2021 zu analysieren und langjährige Mitglieder des Vereins zu ehren. Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren Neuwahlen, bei denen die komplette Vorstandschaft einstimmig wiedergewählt wurde.

Das Jahr 2020, so die Vorsitzende Janina Rückert, gehe auch bei den Eiersheimer Musikanten als Corona-Jahr in die Statistik ein. Dem Jahresbericht 2020 von Schriftführerin Miriam Faulhaber war zu entnehmen, dass sich die Eiersheimer Musikanten nur zu zwei Anlässen musikalisch außerhalb der Vereinsproben trafen. Eine von zwei Vorstandssitzungen musste online stattfinden.

Jochen Hauck wertete die Anwesenheitsliste aus. 28 Musikproben konnte er verzeichnen. Die Musiker Kurt Hauck, Axel Hauck und Annika Holzinger waren bei allen proben anwesend. Geprobt wurde im Sommer bei Familie Kurt Hauck im Hof im Freien und im Herbst bei den Gastgeberfamilien von Leon Fischer und Martin Rüttling sowie ab Oktober im Gemeindezentrum.

In der Tagesordnung der Generalversammlung ging es danach weiter mit dem Kassenbericht von Kassenführer Matthias Brüll. Die Kasse wurde von den beiden Kassenprüfern Florian Stöckle und Klaus Krimmer geprüft und für einwandfrei geführt befunden.

Es folgte der Jahresbericht der Vorsitzenden Janina Rückert. „Ein Jahr wie wir es uns nie hätten träumen lassen“, begann die Vorsitzende mit ihrem Bericht. Besonders dankete sie den aus Veitshöchheim und Tauberscheckenbach anfahrenden Musikanten Peter Bunzel und Dieter Holzinger, der Familien Hauck, Fischer und Rüttling für die Gastfreundschaft. Janina Rückert wünschte sich für die Zukunft, jahrzehntelange Musikfreundschaften weiter vertiefen zu können.

Weiter ging es in der Generalversammlung mit dem Jahresbericht des Dirigenten Eddy Hauck. „Die Corona-Pandemie hat uns Eiersheimer Musikanten auf die Probe gestellt und macht dies noch.“ In den stattgefundenen Proben spürte der Dirigent die immer noch große Freude an der Böhmisch-Mährischen-Blasmusik. Nur der Musikansatz bereitet Eddy Hauck etwas Sorgen. Für Hauck war es der richtige Weg, die Proben etwas lockerer anzugehen. Eine herbstliche Musikprobe 2021 an der neuen Dorfmitte sorgte schließlich an einem Sonntagvormittag für einen musikalischen Genuss und den ersten öffentlichen Auftritt nach über einem Jahr. Auch wenn es über den Winter keine allzu großen Hoffnungen auf einen regulären Probebetrieb gibt, ist er sich sicher, dass alle Eiersheimer Musikanten ihrer Liebe zur böhmisch-mährischen Blasmusik treu bleiben.

Die Ehrungen

Anschließend standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Jeweils mit Urkunde und Präsent wurden Tubist Bastian Hauck für 25 Jahre, Trompeter Olivier Stöckle und Flügelhornspieler Klaus Krimmer für je 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

60 Jahre Mitgliedschaft – und das gleich zwei mal:: Es war eine besondere Ehrung, die es bei den Eiersheimer Musikanten noch nie gab. Und so war der Höhepunkt der Generalversammlung die Würdigung der Musikantenbrüder Kurt und Eduard Hauck.´Die emotionale Laudatio hielt die Vorsitzende Janina Rückert. Beide spielen seit nunmehr 60 Jahren für die Eiersheimer Musikanten. Kurt Hauck auf der Trompete und Flügelhorn, in all den Jahren begeisterte er auch als Solotrompeter, und Eduard Hauck, Dirigent der Eiersheimer Musikanten seit 1977, erlernte die Blasinstrumente Tenorhorn und Zugposaune.

Gerade bei solchen Ehrungen, so Rückert, kommen „die alten Zeiten“ wieder in das Gedächtnis. In dieser Pandemiezeit auch besonders. Beide Geehrte sind Vollblutmusiker, beim Musikmachen „da tut nichts mehr weh und es geht mir gut“ ist oft zu hören. In den 60 Musikerjahren gab es viele Augenblicke, geprägt von guten und weniger guten Zeiten, von unzähligen Proben und Auftritten. Die pure Freude an der Blasmusik ist beiden nach dieser langen Zeit immer noch anzumerken. Dass ihr persönliches Jubiläum in ein Pandemiejahr fällt, gehört nun auch zur „arbeitsreichen Musikgeschichte der beiden Zugpferde“ der Eiersheimer Musikanten, wie Janina Rückert die Brüder liebevoll nennt. Mit 60 Jahren Mitgliedschaft sind sie nun Diamanten, wertvoll und unersetzlich.

Vor fünf Jahren wurden die Musikantenbrüder Hauck zu Ehrenmitgliedern ernannt, was für alle Eiersheimer Musikanten immer eine große Ehre ist. Die Ehrung für 60 Jahre Vereinstreue ist auch für die Vorsitzende ein wichtiger Moment des Innehaltens, des Hervorhebens und für einen von Herzen kommenden Dank für das Geleistete. Die Brüder haben Zeit und Leidenschaft über sechs Jahrzehnte investiert, dafür überreichte Rückert Urkunde und Präsente.

Die Wahlen

In der Tagungsordnung folgten Neuwahlen. Wahlleiter Günter Wolf hatte dabei ein leichtes Spiel. Der komplette Vorstand mit der Vorsitzenden Janina Rückert, dem Stellvertreter Axel Hauck, den Schriftführerinnen Miriam Faulhaber und Ramona Baumann sowie Matthias Brüll als Kassierer wurden einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Kassenprüfer bleiben Florian Stöckle und Klaus Krimmer.