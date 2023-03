Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Rücktritt Schulamt bezieht Stellung zu Amtsniederlegung in Külsheim

Der langjährige Schulleiter der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim, Udo Müller, legt zum 31. März dieses Jahres sein Amt nieder. Wie Müller in einem Brief an die Eltern der betroffenen Schüler am Freitag mitteilte, geschehe dies aus persönlichen Gründen.