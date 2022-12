Schreglmann: „Wir haben vieles vor“

Külsheim. Eine Reihe allgemein wichtiger Informationen gab Bürgermeister Thomas Schreglmann dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Montag. So erhalte die Sporthalle in der Kaserne im Rahmen der Gebäudeunterhaltung Spezial-Innentüren für etwa 30 000 Euro. Die dortige aktuelle Motorsteuerung des Trennvorhangs komme auf 12 500 Euro.

Eine neue Abwasserpumpe benötige das Wasserwerk Eiersheim. Die alte Pumpe aus dem Jahr 1998 laufe noch. Eine solche Pumpe koste 17 700 Euro und habe eine Lieferzeit von 25 Wochen, „einen Ausfall können wir uns nicht erlauben“.

Zwei Sportvereine hätten je einen Rasenmäher-Roboter erhalten, der VfR Uissigheim und der FC Külsheim. Diese würden mit 30 Prozent gefördert, weitere 30 Prozent steuere die Stadt bei.

Schreglmann verwies auf die geplante Stadtputzaktion sowie auf die Seniorenweihnachtsfeier und machte aufmerksam auf die vorhandene Listung zum Jahr 2023.

Wie der Bürgermeister das Gremium weiter informierte, solle die erste Kompanie des Panzerbataillons 363 im Frühjahr nach Litauen verlegt werden. Schreglmann bestätigte, dass man die Erneuerung des evangelischen Kindergartens abschließen werde und erwähnte auch das Hausärztezentrum: „Wir haben vieles vor“. Der Gemeinderat stimmte allen Bausachen nach deren Erläuterung durch Fachleute einhellig zu. Dabei handelt es sich um die Errichtung eines Kaltwintergartens in der Poststraße auf Gemarkung Hundheim, den Befreiungsantrag zur Erweiterung einer Zufahrtsbrücke in der Pappelallee auf Gemarkung Külsheim, den Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport im Erlenweg auf Gemarkung Külsheim sowie den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Stellplätzen im Gartenweg auf Gemarkung Steinfurt.

Risse in der Fahrbahn

Bei den Anfragen verwies Jürgen Goldschmitt darauf, dass es an der Ortsdurchfahrt Steinbach, wo vor Jahren an der Metzgerei die Fahrbahndecke erneuert worden sei, breite Risse in der Fahrbahn gebe. Diese würden „schlimmer“. Er bat darum, dies mit den zuständigen Fachleuten bis zum nächsten Winter anzugehen. Der Bürgermeister sagte zu, mit den Trägern Kontakt aufzunehmen.

Sebastian Seitz sprach Teile der Beleuchtung in der Stadt an und fand: „Die Kaserne wird wahnsinnig beleuchtet“. Der Bürgermeister sagte dazu, die Stadtwerke hätten noch nicht alle Hausaufgaben gemacht, doch das werde noch kommen.

Stefan Sack informierte, dass einige Weg gemulcht worden seien. Für größere Fahrzeuge müsse auch im oberen Bereich freigeschnitten werden, sagte Sack und nannte Beispiele. Bürgermeister Schreglmann versprach: „Das klären wir ab“. hpw