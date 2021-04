Schon vor der Antragstellung umgebaut

Külsheim. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim beschäftigte sich am Montag in öffentlicher Sitzung auch mit einem Bauantrag zur Nutzungsänderung eines Büro- und Lagergebäudes für eine Praxis für Physiotherapie sowie in eine Werk- und Lagerhalle im Gewerbepark II im Bereich der ehemaligen Kaserne. Das Thema führte zu einer lebhaften Debatte. Kritisiert wurde dabei, dass der Antragsteller bereits mit den Bauarbeiten begonnen habe, ehe bei der Stadt verwaltung der entsprechende Antrag eingereicht worden sei.

Moritz Weimann vom Bauamt erläuterte die Planung. So sei vom Antragsteller vorgesehen, die vorhandene Halle zu dritteln. Im vorderen Teil soll die Praxis für Physiotherapie, bestehend aus drei Behandlungs-, Nebenräumen und einem Krankengymnastikraum, eingerichtet werden. Die Praxisräume erstrecken sich insgesamt über etwa 450 Quadratmeter, davon entfallen zirka 250 Quadratmeter auf den Krankengymnastikraum.

Die Umnutzung des mittleren Drittels entspreche dem Bebauungsplanentwurf, das hintere Drittel sei nicht Teil des Umnutzungsantrags, so Weimann. Die Umbauten im Gebäudeinneren seien schon umgesetzt worden.

Nach den Worten des Verwaltungsmitarbeiters befindet sich das Bauvorhaben im eingeschränkten Industriegebiet des Bebauungsplans „Gewerbepark II West“. Dort seien Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke ausgeschlossen. Grundsätzlich könnten momentan Bauvorhaben nur genehmigt werden, wenn sie den Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs entsprechen.

Nachbar hat große Bedenken

Bei der Nachbarbeteiligung sei Einspruch gegen die Nutzungsänderung erhoben worden, informierte Weimann weiter. Eine dort ansässige Firma bilde dort Feuerwehrangehörige unter realen Bedingungen aus. Das sei unvermeidbar mit Lärm und Brandgeruch verbunden. Ausschlaggebend für die Ansiedlung dieses Unternehmens sei gewesen, dass sich das genutzte Anwesen in einem eingeschränkten Industriegebiet befindet und diese Emissionen dort zulässig sind.

Entstehe dort eine Praxis für Physiotherapie werde vom Betreiber des Feuerwehr-Ausbildungsbetriebs befürchtet, dass es durch mögliche Beschwerden der Patienten zu enormen existenziellen Schwierigkeiten kommen könnte. Dieser Verdacht habe sich verstärkt, nachdem der Hang in Richtung des Grundstücks der Firma durch die Praxis-Bauherren komplett gerodet worden sei und nun eine direkte Sichtverbindung zur Lagerhalle bestehe.

Weimann verlas die die Stellungnahme des Bauamts, wonach zur Umnutzung des mittleren Drittels der Halle Einvernehmen erteilt werden könne. Zur geplanten Nutzung des vorderen Drittels hieß es, dass im eingeschränkten Industriegebiet Gebäude und Räume für freie Berufe zulässig seien. Hierzu zählten auch krankengymnastische Behandlungsinstitute. Entscheidend sei allerdings, dass die „Wohnartigkeit“ gewahrt bleibe.

Die Physiotherapie-Praxis habe laut Bauantrag eine Fläche von 450 Quadratmetern und nehme somit mehr als ein Drittel der Gesamtfläche ein. Das entspreche nicht mehr der „Wohnartigkeit“. Deshalb soll das Einvernehmen nur zu den Therapieräumen erteilt werden, da diese sich dem Gesamtkomplex unterordneten. Im Hinblick auf die erhobenen Einwände habe das Landratsamt das Gebot der Rücksichtnahme zu prüfen.

Der den Gremiumsmitglieder von der Stadtverwaltung vorgelegte Beschlussvorschlag lautete vor dem Beginn der Debatte folgendermaßen: „Der Gemeinderat der Stadt Külsheim stimmt der Umnutzung der Werk- und Lagerhalle (mittleres Drittel) und der Umnutzung der Praxis für Physiotherapie in der rechtlich zulässigen Größenordnung zu.“

Alfred Bauch wollte die rechtlich zulässige Größe einer solchen Praxis für Physiotherapie wissen und ob sich der Krankengymnastikraum verkleinern lasse. Daraufhin verwies Bürgermeister Thomas Schreglmann auf das Landratsamt als Genehmigungsbehörde. Bei Matthias Ruffs Vorschlag, „Behandlungsräume bleiben, Rest nicht“, erinnerte Weimann an die Prüfung durch das Landratsamt. Stefan Thum sah die Sache als „perfekt, wie es jetzt ist“.

Jürgen Goldschmitt sah es als wichtig an, dass Gewerbetreibende sollten uneingeschränkt wirken können. Er sei kein Freund davon, erst etwas zu beenden und dann zu fragen. Sebastian Seitz stimmte seinem Vorredner zu, wobei er das Vorhaben grundsätzlich unterstütze. Eric Bohnet unterstrich, es gebe einen enormen Bedarf an Physiotherapie, und sah es als problematisch an, etwas zu machen, ohne dass ein Antrag gestellt sei. Stefan Grimm tat sich schwer mit dem Begriff „wohnartig“, da sollten die Juristen ran. Er könne dem Beschlussvorschlag zustimmen, wobei der Nachbar nicht eingeschränkt werden dürfe. Bohnet stellte gemäß Geschäftsordnung den Antrag, den Beschlussvorschlag zu ändern und „die Umnutzung der Praxis für Physiotherapie im aktuellen Stand“ zu genehmigen. Das wurde mehrheitlich abgelehnt. Sebastian Seitz regte an, den Antrag „weicher“ zu formulieren.

Das Gremium erteilte dem Bauantrag bei fünf Enthaltungen Zustimmung, wobei bezüglich der Praxis für Physiotherapie der ursprüngliche Wortlaut „in der rechtlich zulässigen Größenordnung“ in „in einer rechtlich zulässigen Größenordnung“ geändert wurde. hpw