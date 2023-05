„Schönheitskur“ für Külsheimer Weedbrunnen und die Mariensäule

Külsheim. Ist in der Region von der Brunnenstadt die Rede, ist Külsheim gemeint. In der jüngsten Gemeinderatsitzung hieß es, dass einige der Brunnen einer Restaurierung bedürfen. Die Fränkischen Nachrichten fragten bei Bürgermeister Thomas Schreglmann nach, wie die „Schönheitskur“ aussehen soll.

Im Heimatbuch von Külsheim ist zu lesen: „Bei einem Gang durch das heutige Külsheim wird man vieles entdecken, was in einer Stadt entstanden ist, die man allgemein als eine armselige angesehen hat, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das Bedürfnis, die Stadt auszuschmücken, ist nicht nur bei den Brunnen, wenn auch bei denen am stärksten, deutlich sichtbar.“

Diese vielen Brunnen haben zum Teil einige Jahrhunderte hinter sich. Entsprechend hat der Zahn der Zeit an ihnen genagt.

Wie Schreglmann erklärte, bestehen die in der Kernstadt stehenden Wasserspender aus Sandstein aus der Region. Dieser lasse sich gut hauen und bearbeiten, sei allerdings nicht witterungsbeständig. Doch die Brunnen seien das ganze Jahr über Wind und Wetter ausgesetzt. Die Temperaturen reichten von minus 15 bis plus 40 Grad Celsius.

Sandstein bestehe aus Lagen, erklärte der Bürgermeister weiter. Daher ergebe sich eine Schalenbildung. Manchmal breche auch ein ganzer Zentimeter ab. Das Problem sei also der Sandstein selbst. Hinzu kämen Metallverankerungen im Brunnen. Diese verhielten sich bei Extremtemperaturen anders als der umgebende Sandstein. Die Folge seien Risse und Abplatzungen.

Ein anderes Problem hierzulande sei das extrem kalkhaltige Schichtenwasser, so Schreglmann. Wasser staue sich und drücke aus der Hangkante heraus. „Unsere Brunnen werden von diesem extrem kalkhaltigen Schichtenwasser gespeist.“ Jedes Mal, wenn das Wasser an Sauerstoff komme, falle Kalk aus. Teilweise seien Külsheimer Brunnen in Reihe geschaltet. Entsprechend habe man auch mit Verkalkungen in Leitungen zu kämpfen. „Wir stehen vor diesen Herausforderungen“, betonte der Rathaus-Chef.

Ein Großteil der Brunnen in der Altstadt sind historische Anlagen, Jahrhunderte lang der Versorgung von Mensch und Tier dienend. Heutzutage stehen sie unter Denkmalschutz.

Schreglmann erklärte, bevor man eine Restaurierung in Auftrag geben könne, brauche man zum Erhalt einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung der Maßnahme eine „Bestands- und Zustandsaufnahme“, mit Kartierungen und einer Maßnahmenbeschreibung. Beim Blick in das 75-seitige, bebilderte Werk verwies er auf Stichworte wie etwa „stark sandend und Schalenbildung“, „biogener Bewuchs“, „defekte Altantragungen“ oder „Rostverfärbungen“. Dazu gibt es eine Empfehlung eines Restaurators dazu, wie bei den Arbeiten vorgegangen werden soll.

Erteilt wurde der Kommune inzwischen die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für eine Restaurierung des Rathausbrunnens, des Weedbrunnens und der Mariensäule in der Stadtmitte. „Wir sind auf der Suche nach entsprechenden Firmen fündig geworden“, freute sich der Bürgermeister. Im Maintal nahe Miltenberg gebe es Firmen, die derartige Restaurationsarbeiten vornehmen können. Für den Weedbrunnen sei die Firma Büttner aus Bürgstadt beauftragt, für den „Träublesbild-stock“ (Mariensäule) das Unternehmen Berberich aus Uissigheim.

„Wir hoffen, dass der Weedbrunnnen und die Mariensäule in diesem Jahr gemacht werden und damit die momentanen Schäden behoben sind“, betonte Schreglmann und unterstrich: „Die Brunnensanierungen sind eine Daueraufgabe.“ Der Weedbrunnen in der Weedgasse sei ein Schalenbrunnen mit barockem Auferstehungs-Christus aus dem 18. Jahrhundert. Es handle sich um ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung im Sinne des Denkmalschutzgesetzes. Alle Maßnahmen, so der Bürgermeister abschließend, seien in Text und Bild zu dokumentieren. Beim Weedbrunnen zum Beispiel müsse die bestehende Klebung an dessen Beckenrand auf ihre Stabilität geprüft werden. Bei der Eisenkonservierung habe die Entrostung per Hand zu erfolgen. Der Rostschutz sei durch einen mehrfachen pigmentierten Leinölanstrich herzustellen.