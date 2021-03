Das kommunale Corona-Schnelltestzentrum in Külsheim geht am Dienstag in Betrieb. Helfer, die dort im Einsatz sein werden, erhielten am Freitag eine umfangreiche Einweisung.

Külsheim. Die Stadt Külsheim hat Corona-Schnelltests aus der Notfallreserve des Landes Baden-Württemberg erhalten. Daraufhin schuf die Verwaltung zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr der Gesamtstadt, dem DRK-Ortsverein sowie mit Unterstützung der Praxis Dr. Dietz zügig die Voraussetzungen für ein kommunales Corona-Testzentrum. Die für die Schnelltests notwendigen Materialien wie Schutzkleidung, Handschuhe und FFP2-Masken, Brillen, Kittel und Hauben wurden umgehend besorgt.

Drei Tage pro Woche geöffnet

Das kommunale Corona-Schnelltestzentrum in Külsheim geht am Dienstag in der Festhalle in Betrieb. Dazu erhielten die freiwilligen Helfer, zu denen auch drei Medizinstudentinnen aus der Brunnenstadt gehören, am Freitag unter anderem durch Dr. Volker Dietz (rechts) eine Schulung. © Hans-Peter Wagner

Am Freitagnachmittag trafen sich in der Festhalle alle freiwilligen Helfer und die Organisatoren – insgesamt gut zwei Dutzend Personen – zu einer gründlichen Einweisung. Mit dabei sind auch drei Medizinstudentinnen aus der Brunnenstadt. Bürgermeister Thomas Schreglmann würdigte alle für ihren Einsatz. Dadurch sei es möglich, dass das kommunale Corona-Testzentrum wenige Tage später starten könne.

Das kommunale Corona-Testzentrum in Külsheim geht am Dienstag, 16. März, in der Festhalle in Betrieb. Da niemand den Andrang einschätzen könne, so die Organisatoren, habe man sich dafür entschieden, jeweils an drei Tagen in der Woche von 17.30 bis 19.30 Uhr zu öffnen.

Folgende Termine sind bis Ende März festgelegt: Dienstag, 16. März; Mittwoch, 17. März; Donnerstag, 18. März; Dienstag, 23. März; Mittwoch, 24. März; Donnerstag, 25. März; Dienstag, 30. März; Mittwoch, 31. März.

Flexibilität notwendig

Elke Geiger-Schmitt von der Stadtverwaltung erläuterte den vorgesehenen organisatorischen Ablauf, welcher durch Vorschläge aus der Runde optimiert werden konnte. Dr. Volker Dietz betonte, die Pandemie sei einer Dynamik unterworfen, auf die entsprechend flexibel reagiert werden müsse. Deshalb solle jeweils das getan werden, was aktuell am besten sei.

Das Testzentrum ist so gestaltet, dass stets mit zwei Teams in zwei Teststraßen parallel gearbeitet werden kann. Dabei streicht jeweils eine Medizinstudentin oder ein eingewiesener Sanitäter die Probe bei den zu Testenden ab. Ein anderer Helfer nimmt die Daten auf, führt das Aufklärungsgespräch und kennzeichnet den Test. Weitere Unterstützer regeln den Einlass, messen Fieber, überwachen die Test-Kits und die Zeiten. Insgesamt sind in jeder Schicht sieben Personen eingesetzt.

Berechtigte

In einem ersten Schritt wird gemäß der Test-Strategie des Landes Baden-Württemberg Schülern der Bildungseinrichtungen in Külsheim und Uissigheim sowie deren Eltern die Möglichkeit geboten, sich einmal in der Woche testen zu lassen. Außerdem werden Angehörige und Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen und von Schwangeren getestet.

Wie die Verantwortlichen der Stadtverwaltung am Freitag erklärt haben, werde man in den ersten Tagen Erfahrungen sammeln, um gegebenenfalls in einem nächsten Schritt die zum Test Berechtigten um weitere Personengruppen erweitern zu können.

Keine Anmeldung möglich

Für die Tests werden keine Anmeldungstermine vergeben. Deshalb müsse man sich auf etwas Wartezeit einrichten, betonen die Verantwortlichen. Dabei sei vor dem Eingang am Schlosssaal der Festhalle unter Beachtung der Hygieneregeln eine Reihe bilden. Der Einlass der Wartenden erfolge einzeln. Getestet werden nur symptomfreie Personen, die einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen haben. Die Testung sei freiwillig und erfolge kostenlos. Insgesamt werde immer sehr spontan auf die Entwicklung reagiert, versichert die Stadtverwaltung abschließend.