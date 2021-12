Schnellteststation hat täglich geöffnet

Külsheim. In der Stadt Külsheim nahm am Montag eine neue Corona-Schnelltest-Station ihren Betrieb auf. Von nun an werden täglich – auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester – jeweils von 13 bis 18 Uhr kostenfreie Bürgertests (Schnelltest) in der ehemaligen Kaserne im Gebäude Prinz-Eugen-Straße 14 (gegenüber Firma Uebe) angeboten. Eine Terminvergabe ist nicht notwendig. Zum Test muss ein Ausweisdokument mitgebracht werden. Auf Wunsch sind auch kostenpflichtige PCR-Tests möglich. Privater Betreiber der Corona-Schnelltest-Station ist die Firma McSchutzartikel aus Igersheim mit Geschäftsführer Radovan Pavlovic an der Spitze.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann begrüßt die Initiative. Da in vielen Bereichen des täglichen Lebens mittlerweile 3G oder 2G+ gefordert seien, sei er dankbar, wieder ein Testzentrum in Külsheim zu haben, wo man sich kostenlos testen lassen könne. Die Stadtverwaltung Külsheim habe unbürokratisch geeignete Räumlichkeiten in der Prinz-Eugen-Straße zur Verfügung gestellt. Um 12.51 Uhr am Montag war bereits die erste Interes-sentin vor Ort. Sie wollte tags darauf zu einem Familienbesuch aufbrechen, erklärte sie gegenüber den Fränkischen Nachrichten. hpw