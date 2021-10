Sammelstellen in Külsheim

Külsheim. Wegen Corona gibt es in diesem Jahr in Külsheim keine Haus- und Straßensammlung zugunsten der Spendenaktion für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vom 17. Oktober bis 21. November. Um das Engagement für Frieden und Völkerverständigung dennoch zu unterstützen, werden an folgenden Orten Sammelstellen eingerichtet: Külsheim: Rathaus: Bürgerbüro und Stadtkasse; Bäckerei/Café Seubert; Bäckerei Dietz-Thorwart im Rewe-Markt; Metzgerei Eisenhauer; Metzgerei Zeh. Steinbach: Metzgerei Blank. Steinfurt: Landgasthof „Grüner Baum“. Uissigheim: Metzgerei Schmall. Spenden können nach Angaben der Stadt auch auf das Konto des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge bei der BW-Bank (IBAN: DE30 6005 0101 0002 6266 64) mit Verwendungszweck: „700001 Külsheim“ eingezahlt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1