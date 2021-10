Rund um Külsheim: Diese Tour muss jeder einmal genießen

Der Rundwanderweg LT6 „Wasser.Wein.Weite“ in Külsheim, inzwischen als Qualitätswanderweg quasi geadelt, ist in einer Buchveröffentlichung unter den 25 Top-Wanderwegen in Baden-Württemberg gelistet.

Külsheim. Die „Wander-Bucket-List“ Baden-Württemberg ist ein Werk des Reisejournalisten Dieter Buck. Es hat den Untertitel „25 Touren, die man einfach gemacht haben muss“.

Die Idee zum Rundwanderweg um Külsheim wurde im November 2014 bei der Bürgerversammlung „Zukunftswerkstatt“ geboren. Der damalige Vorschlag, einen Qualitätswanderweg zu schaffen, wurde toll umgesetzt. Später wurde ihm das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ verliehen.

Der Rundwanderweg LT6 „Wasser.Wein.Weite“ verläuft mit moderaten Steigungen durch Wald und Wiesen, die Stadt und Weinberge mit herrlicher Aussicht. Vom Schlossplatz führt die gut ausgeschilderte Tour hinab ins Amorsbachtal, vorbei am „Saurierstein“ durch Weinberge zum „Hohen Herrgott“, auf Wald- und naturnahen Wegen zum „Roten Rain“, anschließend hinauf zum Galgenberg mit fantastischem Ausblick. Wieder in Külsheim geht es durch die Altstadt vorbei an hübschen Fachwerkhäusern, Brunnen, Kirchen und Bildstöcken zurück zum Schlossplatz.

In der „Wander-Bucket-List Baden-Württemberg“ sind in der Rubrik „In den Norden des Landes – Odenwald, Liebliches Taubertal und Kraichgau“, eine Handvoll Wanderwege aufgelistet. Zuerst genannt ist die Tour „Von der „Brunnenstadt Külsheim“ in die Weinberge“ mit der Anmerkung „Aussichtsreich durchs ,Liebliche Taubertal’“. In der Beschreibung des Külsheimer Rundwanderwegs wird eine Gehzeit von drei Stunden, die 11,1 Kilometer lange Weglänge mit 140 Höhenmetern genannt. Dazu sind die Punkte „kindergeeignet, Sehenswürdigkeit, wintergeeignet, viel Sonne, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln“ als zutreffend gekennzeichnet. Bucket nennt den LT6 einen der schönsten markierten Rundwanderwege „im nicht umsonst so genannten ,Lieblichen Taubertal’. (. . .) Das Wasser wird bereits gleich zu Anfang durch die Brunnen der Stadt abgehandelt, Wein erleben wir in Form von Weinbergen und mit Weite sind die herrlichen Aussichten gemeint.“

Einzigartig

Die sprachliche Reise geht durch die Brunnenstadt, durch Felder, Wald und die Weinberge. Zu lesen sind auch Informationen zur Erdgeschichte. Die Wanderroute wird differenziert erläutert, jede Richtungsänderung kann beim Lesen nachvollzogen werden. Der Autor schreibt, warum die Tour einzigartig ist: „Eine Pracht sind die weiten Weinberge, durch die man wandert, insbesondere die Weinberglage ,Hoher Herrgott’. Hier können wir das prächtige Caravaca-Kreuz bewundern. Eine weitere Besonderheit erleben wir gleich zu Anfang der Tour, nämlich die vielen Brunnen, für die Külsheim bekannt ist.“

Nicht versäumen sollte man nach seiner Meinung neben diesen unter anderem auch die rebenumrankte Mariensäule, die als größter Bildstock in Franken gilt, sowie die Katharinenkapelle. Drei Bilder locken zum Wandern auf dem LT6. Zu sehen sind Weinberge am „Hohen Herrgott“, der Dreischalenbrunnen und das Caravaca-Kreuz.