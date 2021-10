Rund um die grünen Platten war viel los

Külsheim. Die Turnhalle der Pater-Alois-Grimm-Schule war Ausrichtungsort für Ortsentscheide der „mini-Meisterschaften“ im Tischtennis. Die Begeisterung war groß, egal wie oft die Kinder zuvor bereits Tischtennis gespielt hatten.

Die „Tischtennis-mini-Meisterschaften“ sind eine der bedeutendsten Breitensportaktionen für Kinder im deutschen Sport und finden in der Brunnenstadt seit mehr als drei Jahrzehnten statt. Die Kooperation von Pater-Alois-Grimm-Schule und Abteilung Tischtennis des FC Külsheim hat sich bewährt.

57 Teil-nehmer haben ihre Turniere nun bereits absolviert, eine Altersgruppe kommt in einem weiteren Veranstaltungsabschnitt noch hinzu. Die „mini-Meisterschaften“ in der Brunnenstadt zählen mit Sicherheit mit die meisten Teilnehmer im Bereich des ganzen Badischen Tischtennisverbandes.

Es galt, gemeinsam vier Wettbewerbe auszuspielen. So spielten zuerst die Jahrgänge 2013 und jünger, danach die Jahrgänge 2011 und 2012, jeweils getrennt nach Mädchen und Jungen. Die jungen Akteure machten zuerst Gruppenspiele, damit alle mehrfach spielen konnten. Danach gab es so genannte „k.o.-Spiele“, zum Teil ab dem Achtelfinale. Mehrfach entschieden zwei mehr gut gespielte Bälle darüber, wer die nächste Runde erreichte. Die Spiele gingen oft in die Verlängerung.

Sehr wichtig für den Ablauf waren Carsten Müller, David Oberman, Diana Charitiduo, Jonas Bund-schuh, Josip Roso, Lenny Schleret, Levin Würzberger, Marlo Nikolaus, Paul Oberman und Stephan Sommer, die Gruppenchefs an den sechs Tischen. Sie sorgten für einen geregelten Ablauf und zählten die Spiele mit Bravour. Für die vorbereitende Organisation waren die Lehrer Carsten Müller und Stephan Sommer seitens der Schule sowie Hans-Peter Wagner von der Abteilung Tischtennis des FC Külsheim verantwortlich. Letzterer fungierte auch als Turnierleiter.

Die Kinder hatten über Stunden hinweg mächtig Spaß in dem sportlichen Trubel und daran, sich mit Mitschülern sportlich zu vergleichen, zeigten oft prima Leistungen im fairen Wettstreit miteinander. Sie bewiesen persönliches Können und freuten sich natürlich besonders über gute eigene Schläge. Vergnügen bereitete auch, dass die „Tischtennis-mini-Meisterschaften“ in Absprache mit der Schule und den jeweils verantwortlichen Lehrern während der Unterrichtszeit ablaufen.

Alle Kinder, die an diesem Ortsentscheid der „mini-Meisterschaften“ teilgenommen haben, bekommen Urkunden sowie kleine Preise, letztere von der Sparkasse Tauberfranken gestiftet. Die besten Spiele-rinnen und Spieler aus allen Wettbewerben qualifizieren sich für den so genannten Bezirksentscheid, der im Frühjahr 2022 ausgetragen wird.

Die Platzierungen:

Jahrgänge 2011 und 2012: Mädchen (sieben Teilnehmerinnen): 1. Aleksandra Klimczak; 2. Sara Yüksel; 3. Emma Gärtner und Yula Dyabi

Jungen (17 Teilnehmer): 1. David Oberman; 2. Zeno Kohlhepp; 3. Laurenz Grimm und Erik Hüllen.

Jahrgänge 2013 und jünger: Mädchen (16 Teilnehmerinnen): 1. Svenja Hepp; 2. Mia Würzberger; 3. Mia Zarneckow und Luisa Wölfelschneider.

Jungen (17 Teilnehmer): 1. Moritz Grimm; 2. Benjamin Groß; 3. Luis Bemler und Maximilian Schmidt. hpw