Riskantes Überholmanöver auf der K504 bei Külsheim

Külsheim. Das Polizeirevier Wertheim sucht nach einem riskanten Überholmanöver bei Külsheim am Montagnachmittag Zeugen. Der Fahrer eines Skodas befuhr gegen 15.15 Uhr die Landesstraße 504 von Tauberbischofsheim in Richtung Külsheim. Vor ihm fuhr ein Lkw. Dieser bog nach rechts in Richtung Eiersheim ab. Im weiteren Verlauf wurde der Skoda von einem BMW-Lenker überholt. Zu diesem Zeitpunkt kam jedoch auf der Gegenspur ein Fahrzeug ohne Licht entgegen. Vermutlich handelte es sich hierbei um einen grünen Renault Twingo. Der Skoda-Fahrer musste aufgrund des Überholvorgangs nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und abbremsen, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern. Anschließend soll der BMW weitere Fahrzeuge überholt haben und mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sein. Weitere Ermittlungen führten zum 19-jährigen Fahrer des BMW. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall, dem Fahrer oder der Fahrerin des entgegenkommenden Pkw geben können, sollen sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/9189, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1