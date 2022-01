Reifen an geparktem Auto in Külsheim zerstochen

Külsheim. Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Külsheim geparkten Pkw. Am Montag zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Prinz-Eugen-Straße geparkten Pkw und machten sich an dem Wagen zu schaffen. Hierbei zerstachen sie vermutlich mit einem Messer den vorderen rechten Reifen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben. Sie sollen sich beim Polizeiposten Külsheim, Telefon 09342/ 91980, melden.

