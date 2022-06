Külsheim. Mehrere Redner gratulierten der Külsheimer Feuerwehr bei ihrem Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisbrandmeister Andreas Geyer überbrachte die Grüße von Landrat Christoph Schauder sowie der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden des Landkreises. Mit Blick auf die Gründung der Wehr stellte er fest, dass diese damals mit anderen Spritzenmannschaften einen Verbund zur Abwendung der Gefahren für Leib und Leben gebildet haben. Es sei verwunderlich, dass sich die Bezeichnung „Feuerwehr“ bis heute gehalten habe, obwohl dieser Begriff bei weitem nicht mehr das beinhalte, was heute an einsatztechnischen Aufgaben zu bewältigen sei. Die moderne Feuerwehr sei immer mehr zu einem „Mädchen für alles“ geworden, wenn es gelte, in Not geratenen Menschen und Tieren zu helfen. Mit der Anforderung steige die Notwendigkeit fundierter Ausbildung und hochwertiger Ausstattung. Die Külsheimer Wehr habe seit ihrer Gründung 1871 unter Beweis gestellt, dass in ihr die Tradition gepflegt werde. Sie könne Gratulationen deshalb mit Stolz entgegennehmen.

Wie Bürgermeister Thomas Schreglmann feststellte, zeige die große Beteiligung der Külsheimer Bevölkerung am Jubiläumsfest, wie sehr der Dienst der Freiwilligen Feuerwehr zum Wohle anderer geschätzt werde und wie groß die Verbundenheit zwischen Freiwilliger Feuerwehr und der Gemeinde sei. Die Bürgerinnen und Bürger wüssten, dass man sich auf die Wehr verlassen könne. Diese leiste einen unschätzbaren Dienst.

Mehr zum Thema Jubiläum Feuerlöschwesen vor gut 150 Jahren eingeführt Mehr erfahren Jubiläum Feuerwehr ist für Sachsenhausen wichtig Mehr erfahren Auszeichnung Heiko Wolpert nun Ehrenkommandant Mehr erfahren

Große Autos, die Menschen zu Hilfe eilen, eine Einrichtung der Gemeinde, deren Unterhaltung und Ausstattung auch Geld koste: Feuerwehr sei neben der Technik vor allem ein sehr anspruchsvolles Ehrenamt, erklärte Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Sebastian Quenzer. Dieses beanspruche mitunter einen sehr hohen persönlichen Einsatz, aber vor allem sehr viel Zeit und Energie. Feuerwehr sei auch intensive Jugendarbeit, Einsatzbereitschaft, Kameradschaft, Leidenschaft, Lebensinhalt und für manchen eine Lebensaufgabe. hpw