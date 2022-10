„Pullover“ für die Uissigheimer Stahlberghalle

Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats über die Neuregelung der Überlandhilfe der Feuerwehren. Kommunen, die größere Fahrzeugen bereithalten, bekommen vom Kreis einen Zuschuss. Dieser werde über die Kreisumlage finanziert.

Schreglmann bedankte sich, dass die Hardheimer Patenkompanie 1/363 im gesamten Stadtgebiet die Sammlung für Kriegsgräber übernimmt. Start ist in dieser Woche in Külsheim und in den Ortsteilen.

Thorsten Haas von der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber ist hinsichtlich des sehr gut angenommenen Ruftaxis für die Landesauszeichnung Baden-Württemberg nominiert worden. Der Bürgermeister warb für ein entsprechendes Voting.

Auf Wunsch des Elternbeirats der Pater-Alois-Grimm-Schule steht seit dem 26. Septemberein Bauzaun an der Schule als Abgrenzung zum Wohnmobilstellplatz gestellt.

Wie Bürgermeister sagte, werde der Abbruch einer Scheune in der Ringstraße hinter dem Farrenstall in Uissigheim in dieser Woche beendet. Das Projekt sei gut gelaufen.

In seiner jüngsten nichtöffentlichen Sitzung hat das Gremium die neue EDV-Stelle im Rathaus mit Tobias Bischof aus Külsheim besetzt. Dienstbeginn ist Anfang November.

2023 steht die Neuverpachtung der Holzplätze für fünf Jahre an. Nach Jahren der Konstanz gebe es eine Preiserhöhung, so Schreglmann. Für einen kleinen Platz würden 20 Euro statt bisher 15 Euro pro Jahr berechnet, für einen großen Platz 40 Euro statt bisher 30 Euro.

Der Gemeinderat stimmte ohne Einwände zu, dass als Nachfolger von Stefan Grimm künftig Matthias Ruff die Freie Wählervereinigung im Aufsichtsrat der Stadtwerk Külsheim GmbH vertreten soll.

Geäußert wurde die Bitte, an Stellen, an denen ein Weg kaputt und Gefahr in Verzug sei, die entsprechenden Löcher zuzumachen. Auf eine entsprechende Frage nach der Teilortswahl und möglicher Änderungen sagte der Bürgermeister, laut aktueller Zahlen „passt es bei uns“.

Stefan Adelmann verwies auf Schäden an Feldwegen. Daraufhin erklärte der Bürgermeister: „Wir sind dran.“.

Jürgen Goldschmitt sprach „eine unschöne Sache“ an, sei doch bei der Baumfällung am Amorsbach massiv in die Natur eingegriffen worden. Schreglmann erläuterte, es sei Gefahr im Verzug gewesen. Nun sehe es aus wie bei einer massiven Holzerntemaßnahme. Dies hätte eigentlich nicht passieren dürfen.

Zur Anfrage zu Wohnraum für Geflüchtete stellte der Bürgermeister fest, man suche Wohnungen. Die Resonanz sei überschaubar: „Wir wollen helfen, das ist schwierig.“ hpw