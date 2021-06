Prozess des Zusammenwachsens läuft weiter

Vor 50 Jahren begann für die davor selbstständigen Gemeinden der Gesamtstadt Külsheim die Zeit der Eingemeindungen. Zeitzeugen und heutige Entscheidungsträger blicken im Gespräch mit den FN zurück und ziehen Bilanz.

AdUnit urban-intext1

Külsheim. Städte und Gemeinden entwickelten sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland unterschiedlich. Manche konnten die Infrastruktur nur schwer oder gar nicht finanzieren. Deshalb wurde über eine Zukunft in größeren Verbänden z mit anderen Kommunen nachgedacht. Schub erhielten in Baden-Württemberg solche meist als nötig erachteten Schritte 1967 mit dem „Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden“.

Modellfall

1969 wurden Külsheim, Hundheim, Uissigheim, Steinbach, Eiersheim als Modellfall ausgewählt, wobei Külsheim die Mittelpunktgemeinde bilden solle. Die Landesregierung gewährte Gemeinden bei freiwilliger Eingemeindung Sonderzuschüsse, sofern Bürgeranhörungen bis zum 2. April 1972 und die Eingemeindung bis 1. Januar 1973 erfolgten.

Wie die Külsheimer Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Goldschmitt und Alfred Bauch betonen, seien nicht alle Bürger von der Gemeinde form begeistert gewesen. Man sah zwar deren Notwendigkeit und die zu erwartenden Synergieeffekte. Gleichzeitig sollte aber die Möglichkeit verlorengehen, eigene, von der Dorfgemeinschaft getragene Entscheidungen zu treffen.

AdUnit urban-intext2

Der Hundheimer Herbert Ochs (Gemeinderat von 1980 bis 2009), berichtet, dass es in der Ortschaft zwei konträre Parteien gab. Mancher habe einen Zusammenschluss Richtung Norden gewünscht. Andererseits habe es Lockmittel aus Külsheim gegeben. 75,1 Prozent der Stimmberechtigten und auch der Gemeinderat votierten für die Eingemeindung nach Külsheim zum 1. Juli 1971. Hundheim habe dann lange um einiges kämpfen müssen. Ochs: „Insgesamt war immer kein Geld da.“ Doch damals selbstständige kleine Gemeinden hätten auf Dauer nicht selbstständig bleiben können.

Für junge Generation kein Thema

Der Hundheimer Matthias (Gemeinderat seit 2019) betont: „Das Thema Eingemeindung ist für uns als junge Generation kein präsentes Thema mehr“, stellt er fest. Mit Sicherheit gebe es aber die eine oder andere das Leben im Dorf betreffende Situation, in der ein Ortsvorsteher oder Ortschaftsrat anders entscheiden würde als jemand „direkt aus Külsheim heraus.“

AdUnit urban-intext3

Eiersheim trat am 1. September 1971 dem Verbund bei. Wie sich ein damaliger Gemeinderat erinnert, waren geschätzt 80 Prozent der Bürger für die Eingemeindung. Die Mandatsträger stimmten einhellig dafür, sonst wäre Eiersheim „pflichteingemeindet“ worden. Zuerst sei es nicht schlecht gelaufen, der Wunschkatalog ziemlich erfüllt worden. Stefan Sack (Eiersheim, Gemeinderat seit 2014) betont: „Die Eiersheimer fühlen sich in ihrem Ort wohl“. Die Gesamtstadt müsse als Gemeinschaft wachsen. Das sei noch nicht ganz abgeschlossen. Es sei heute undenkbar, dass ein kleiner Ort wie Eiersheim eine Verwaltung aufrechterhalten könne. Doch seien die Bürger mit der Priorisierung seitens der Verwaltung der Gesamtstadt nicht immer zufrieden.

AdUnit urban-intext4

Aus den Akten zur Eingemeindung Uissigheims zum 1. Dezember 1972 erkennt Ortsvorsteher Klaus Kuß, dass der Uissigheimer Gemeinderat der Stadt Külsheim für den Fall der Eingemeindung einen „Wunschkatalog“ vorgelegt hat inklusive Einrichtung eines Ortschaftsrats. Bei einer Anhörung waren 150 Personen für und 176 gegen die Eingliederung. Für diese entschied sich der Gemeinderat in geheimer Wahl mit fünf zu vier Stimmen. Walter Stemmler (Gemeinderat von 1968 bis 1975) zitiert den damaligen Uissigheimer Bürgermeister Adolf Haag zur Eingemeindung: „Das kommt, ob wir wollen oder nicht.“ Kuß bezeichnet die Zusammenarbeit mit der Kernstadt in den vergangenen Jahrzehnten als nicht immer konfliktfrei, jedoch weit überwiegend als erfolgreich und von gegenseitigem Respekt getragen. Matthias Berberich (Gemeinderat seit 2014) erklärt: „Die Eingemeindung hat für Uissigheim mehr Vorteile als Nachteile gebracht.“ Gerade mit Hinblick auf die immer komplexeren Aufgaben an eine Verwaltung wäre es für ein kleines Dorf nahezu unmöglich, diese Aufgaben zu erfüllen. Das Ziel der Gesamtstadt müsse das gemeinsame Weiterentwickeln aller Lebensbereiche sein, damit alle Ortsteile als gleichwertige Partner betrachtet werden könnten.

Der Külsheimer Michael Adelmann (Gemeinderat seit 1999) stellt heraus, die Zusammenarbeit der Stadträte untereinander sei sehr gut. Die Räte der Ortsteile setzten sich für die Stadt genauso ein wie die Kollegen der Stadt für die Ortsteile.

„Ein heißes Eisen“

Die Eingliederung von Steinfurt erfolgte zum 1. Januar 1975. Josef Ballweg (Gemeinderat von 1975 bis 1980), weiß, „es war damals ein heißes Eisen“ und dann für Steinfurt „ein harter Schlag“. Denn man habe sich bei den Themen Schule, Kirche und Arbeit nach Hardheim orientiert. In Steinfurt wurde bei Versammlungen zweimal abgestimmt zur Frage „Külsheim oder Hardheim“. Beide Male gab es eine Mehrheit für Hardheim. Bei einer Eingemeindung Steinfurts nach Hardheim hätten die Kreisgrenzen verlegt werden müssen. Das war politisch nicht gewollt.

Wolfgang Sammüller (Gemeinderat von 1989 bis 2004), bekennt, dass er sich als Privatmensch mehr als Steinfurter sehe. Die Eingemeindung sei für ihn persönlich „kein Thema. Es war eben so“. Die Sache sei gewachsen, die Eingemeindung im Großen und Ganzen gut gelaufen. Doch hätte man manches besser machen können.

Steinbach ist als einziger Külsheimer Teilort zum 1. Januar 1975 per Gesetz eingemeindet worden. Bernhard Blank, Gemeinderat in Steinbach von 1971 bis 1974, in Külsheim von 1975 bis 1999, erinnert sich an die Bürgeranhörung 1974 zur Eingemeindung: „51 Prozent Beteiligte, davon 80 Prozent dagegen“. Der Gemeinderat lehnte die freiwillige Eingemeindung mit fünf zu zwei Stimmen ab. Wir waren auf Vordermann bei der Infrastruktur“, nennt er einen Hauptgrund für die Ablehnung. Die Gemeinde sei finanziell gesund gewesen. In Steinbach habe es massiven Widerstand gegeben, zum Teil über das Maß hinaus. Der damalige Külsheimer Bürgermeister Erhard Junghans habe sich um Einigkeit zwischen der Stadt Külsheim und den Stadtteilen bemüht. Zunächst sollten alle Ortsteile auf ein Level gebracht werden. Dabei sei hart verhandelt worden, Steinbach erst in den 1990ern an der Reihe gewesen.

Gutes Verhältnis

Nach dem Gefühl von Bernhard Blank hat sich das Verhältnis Stadt und Ortsteile gut entwickelt, mittlerweile sei man zusammengewachsen. Jürgen Goldschmitt, Steinbacher Gemeinderat im Gremium der Gesamtstadt, meint, auch 50 Jahre nach der Gebietsreform sei noch Potenzial vorhanden, um in allen Ortsteilen der Bevölkerung zu vermitteln, „wir sind alle Külsheimer“.

Goldschmitt ist überzeugt, durch die Gebietsreform sei auch in Külsheim eine sinnvolle und zweckmäßige Verwaltungseinheit geschaffen worden. Er begrüße die damalige Entscheidung sehr, die unechte Teilortswahl in der Hauptsatzung festzulegen und so jedem Ortsteil eine „Stimme“ im Stadtrat zu sichern. Wünschenswert wäre für ihn gewesen, wenn überall ein Ortschaftsrat etabliert worden wäre. Regelmäßige Bürgerversammlungen seien wichtig für eine Ortsgemeinschaft.

Alfred Bauch betont, die Gemeindereform habe sich zum Erfolgsmodell entwickelt und als vorausschauend und nachhaltig erwiesen. Die erwarteten Synergieeffekte seien erzielt worden durch eine gemeinsame zentrale Verwaltung und die Möglichkeit, leistungsfähiger zu werden. Die Reform sollte dazu beitragen, ein Gemeinschaftsgefühl für Külsheim als „unsere Stadt“ zu entwickeln. Die Erfolge seien deutlich sichtbar in der gemeinsamen, auf Augenhöhe gestalteten Weiterentwicklung der Kernstadt und der Ortsteile. Die Identifikation der gesamten Bevölkerung mit Külsheim als „ihre“ Stadt sei gewachsen, es habe sich auch ein gewisser, gemeinsamer „Bürgerstolz“ entwickelt.