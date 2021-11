Produkte aus Region stehen im Fokus

Der Landgasthof „Grüner Baum“ in Steinfurt hat nun zum fünften Mal in Folge das Qualitätssiegel „Taubertal – Kulinarisch erleben“ des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ erhalten.

Steinfurt. Bereits seit 2009 ist der seit 1888 in Familienbesitz befindliche „Grüne Baum“ Teil dieser Initiative. Mit dem Motto „Herzhaft – ländlich – regional – seit 1888“ zeigen die Verantwortlichen, dass in diesem Betrieb Regionalität großgeschrieben wird.

Bewusstsein schaffen

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ möchte mit dem Qualitätssiegel Bewusstsein bei Gästen und Einheimischen für die Produkte der Region schaffen. Sowohl der Grünkern, ein Alleinstellungsmerkmal der Region, als auch Weine, Biere, Spirituosen, Taubertäler Fleischprodukte, die Tauberforelle und Wild werden zum Verkosten angeboten.

Zum einen präsentiere sich hier die Ferienlandschaft mit ortstypischen kulinarischen Köstlichkeiten, zum anderen sei der Einkauf in der Region auch aktiver Umweltschutz, betonen die Verantwortlichen.

Das Siegel kann für gastronomische Betriebe, Weinfeste und Besenwirtschaften beantragt werden. Werden die Kriterien im Bezug auf Ambiente, Getränke, Gerichte und Einkauf in der Region erfüllt, wird das Siegel für drei Jahre verliehen. Nach dieser Zeit ist eine erneute Beantragung möglich.

Vielfalt

„In den Betrieben, die das Siegel ‚Taubertal – Kulinarisch erleben’ tragen, kann sich der Gast auf vielfältige Köstlichkeiten aus regionalen Produkten freuen“, sagt Landrat Christoph Schauder, Vorsitzender des Tourismusverbands.

Folgende Betriebe in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ tragen derzeit ebenfalls das Siegel „Taubertal – Kulinarisch erleben“: Landhaus „Zum Falken“ (Tauberzell), Hotel „Alexa“, „Boros Ratskeller, Hotel Bundschu, Hotel „Das Schaffers“ (alle Bad Mergentheim), Weinstube Lochner (Markelsheim), „Blockhaus“ (Creglingen), „Grünes Stüble“ (Igersheim), „Rebgut“ (Lauda), „Manufaktur Krone“ (Wermutshausen), Röttinger Bürgerstube (Röttingen), Hotel „“Badischer Hof (Tauberbischofsheim), „Distelhäuser Brauhaus“ (Distelhausen), Hotel „Laurentius“ (Weikersheim), Hotel „Martha“ (Reicholzheim).

Ein Prospekt zum Thema, die Richtlinien für die Betriebe sowie ein Führer zu den Direktvermarktern sind beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1 in Tauberbischofsheim, unter Telefon 09341/82-5806 oder per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de erhältlich. Weitere Informationen zum Kulinarischen Profil können unter www.liebliches-taubertal.de oder www.weinland-taubertal.de abgerufen werden. lra

