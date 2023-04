Pflanzen-Tausch in Steinbach

Steinbach. Zum sechsten Mal fand nun in Steinbach eine Pflanzentauschbörse für Gartenfreunde statt. Dabei wechselten Tomaten-und Paprikapflanzen die Besitzer. Aber auch Salat- und Kohlsämlinge, Stauden für den Ziergarten oder Kakteen standen zum Tausch bereit. Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, war das Interesse groß, zumal man mit Gleichgesinnten ein Pläuschchen halten und Erfahrungen austauschen konnte. Alle Beteiligten genossen die gute Atmosphäre am Dorfplatz und nahmen neben Pflanzen auch durchaus Wissenswertes mit nach Hause. Bild: Veranstalter

