Pater-Alois-Grimm-Schule hilft nach Erdbeben in Glina

Külsheim. Die Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) in Külsheim hat sich in diesem Jahr bereits zum neunten Mal an einem Spendenlauf beteiligt. Nachdem wegen der Corona-Pandemie die Aktion 2020 nicht stattfinden konnte, war auch diesmal alles anders.

Wie die PAGS-Verantwortlichen mitteilen, wurden durch die Spendenläufe bereits weit über 40 000 Euro für soziale Hilfsprojekte und das Schulgelände erzielt. In diesem Jahr setzten sich die Sportler unter dem Motto „Von Külsheim nach Glina“, für die in der kroatischen Stadt durch ein Erdbeben zerstörte Schule ein. Denn dort werde Hilfe dringend benötigt, so die Organisatoren.

Im Frühjahr 2021 erreichte die PAGS ein „Hilferuf“ ihrer ehemaligen Kollegin F. Sperlich-Hoffmann. Diese ist mittlerweile im Auslandsschuldienst in Kroatien tätig. Von dort berichtete sie über ihre neue Schule in Glina, die seit einem verheerenden Erdbeben am 29. Dezember 2020 nicht mehr genutzt werden darf. Durch das beben wurden dort die Klassenzimmer, Laborräume, das Lehrerzimmer und die Turnhalle schwer beschädigt.

Da der Spendenlauf auch in diesem Jahr wegen Corona nicht auf dem Gelände der Schule stattfinden konnte, wurde er virtuell umgesetzt.

Spendensumme wird geteilt

Sponsoren für erlaufene Kilometer wurden durch die Lernpartner gesucht, virtuelle Laufkarten befüllt, Strecken individuell gelaufen. Insgesamt kamen so in gut 14 Tagen 2045 Kilometer zusammen. Umgerechnet mit den Sponsorenversprechen ergab sich so ein Spendenbetrag von 3240 Euro. Die Hälfte davon erhält die Mittelschule in Glina. Das restliche Geld ist für die Erweiterung des Schulgeländes in Külsheim bestimmt.

Wie die Verantwortlichen betonen, ist die PAGS-Schulgemeinschaft froh, einen Beitrag zum Wiederaufbau der Schule in Glina leisten zu können.

